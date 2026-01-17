Habrá 15 bloqueos y marchas que provocarán cierres viales y tráfico hoy en CDMX

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano(C5) de la CDMX dio a conocer que hoy sábado 17 de enero se tienen previstas 15 bloqueos y movilizaciones en 7 alcaldías por lo que se recomienda a los automovilistas tomar previsiones y buscar alternativas viales.

Manifestaciones en alcaldía Cuauhtémoc

La alcaldía con mayor afectación por las movilizaciones será Cuauhtémoc y las cortes a la circulación serán:

10:00 horas en Plaza de la República, colonia Tabacalera.

11:00 horas en el Ángel de la Independencia con rumbo al Zócalo, colonia Centro Histórico.

12:00 y 15:00 horas en Av. Juárez 50, colonia Centro.

12.00 horas en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, colonia Centro.

13:00 horas en Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez, colonia Centro Histórico.

16:00 horas en Alameda Central Av. Hidalgo, colonia Centro.

17:00 horas en Belisario Dominguez 32, colonia Centro.

20:30 horas en Calz. De la Viga 44, colonia Esperanza con rumbo a Av. Río Consulado No. 2355, colonia Ampliación Simón Bolivar, alcaldía Venustiano Carranza.

Calles cerradas por bloqueos

Además, se llevarán a cabo otras manifestaciones en:

Alcaldía Miguel Hidalgo

11:00 horas habrá una concentración-marcha del Auditorio Nacional con rumbo a Julio Verne y Av. Emilio Castelar, colonia Polanco IV Sección.

13:00 horas se prevé una concentración en Av. Paseo de la Reforma 2350, colonia Lomas Altas.

Alcaldía Coyoacán

11:00 horas habrá una concentración en Patio de los Cedros, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria.

Alcaldía Iztapalapa

13:00 horas se prevé una concentración en Av. Rio Churubusco y Av. Pdte. Plutarco Elías Calles, colonia El Prado.

Alcaldía Iztacalco

13:00 horas habrá una concentración en Av. Rio Churubusco y Añil, colonia Granjas México.

Alcaldía Benito Juárez

13:00 horas se tiene prevista una concentración en Av. Río Churubusco y Calz. de Tlalpan, colonia Ermita.

Alcaldía Milpa Alta

Durante el día habrá una concentración en Calle Juárez y Av. Hidalgo Norte, colonia San Antonio Tecómitl.

