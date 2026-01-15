Tras 3 meses de paro en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, llaman a consulta para toma de decisiones

La Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ) llamó al cuerpo estudiantil y docente a una consulta para terminar con el paro de actividades, el cual inició desde octubre del pasado 2025 y se ha mantenido en estos primeros días del 2026.

El anuncio sobre la consulta se dio luego de que los paristas no cumplieran con la entrega de las instalaciones que estaba pactada para el pasado martes 13 de enero, esto tras alegar que sus condiciones y demandas no habían sido cumplidas por parte de las autoridades universitarias.

¿Hasta cuándo estará habilitada la consulta sobre la Facultad de Arquitectura?

De acuerdo con el anuncio de la máxima casa de estudios de México, el portal en el cual se puede emitir la consulta por estudiante y docente de la Facultad de Arquitectura, estará vigente hasta este el jueves 15 de enero en punto de las 22:00 horas.

Es importante mencionar que son más de 7 mil los alumnos que se encuentran en paro indefinido de actividades estudiantiles, esto tras la toma de instalaciones que ocurrió desde octubre del pasado 2025.

#ComunicadoFA A la comunidad de la Facultad de Arquitectura. pic.twitter.com/JBQRdBPSmY — Facultad de Arquitectura UNAM (@faunam_mx) January 14, 2026

¿Cómo funciona la consulta de la Facultad de Arquitectura?

Para poder realizar la consulta ante la UNAM el cuerpo estudiantil y docente deberá ingresar al siguiente enlace oficial de la universidad, en el cual se podrá emitir el “voto” de conformidad con el correo institucional de cada individuo.

Será gracias a este ejercicio que las autoridades universitarias buscan recopilar toda la información necesaria en relación al cierre del semestre 2026-1, así como la recuperación de las actividades estudiantiles.

¿Por qué hay paro en la Facultad de Arquitectura de la UNAM?

Vale la pena mencionar que el paro de actividades en la Facultad de Arquitectura se aprobó como parte de las demandas de seguridad y en protesta por las amenazas de bomba que ocurrieron a lo largo del pasado 2025.

