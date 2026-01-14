UNAM tiene pruebas simulacro para prepararte para el examen de admisión

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) pone a disposición de los aspirantes la plataforma Pruéb@te UNAM Bachillerato, una herramienta en línea gratuita diseñada para preparar el examen de ingreso al nivel medio superior.

Esta plataforma permite a los alumnos practicar y mejorar sus posibilidades de éxito en los exámenes de admisión, se pueden realizar ejercicios y simulacros con características muy similares a las pruebas oficiales que aplica la Máxima Casa de EStudios.

¿Cómo funciona Pruébate UNAM?

Si buscas competir por un lugar dentro de la UNAM, es necesario que te prepares y para eso es recomendable que sepas en qué área del conocimiento debes concentrarte para conseguir el mayor número de aciertos en el examen.

Pruéb@te UNAM es una herramienta de autoevalución que está pensada para ayudarte a detectar cuál es tu nivel de conocimientos. Así la puedes usar:



Ir a la página oficial de Pruébate UNAM https://www.pruebate.bach.unam.mx:8181/pruebateb/

Hacer click en el apartado de Bachillerato

Realizar el prerregistro con tus datos personales

Pagar el costo del simulador (200 pesos)

Acceder a las pruebas disponibles 24 horas después de realizado el pago.

La plataforma funciona en cualquier tipo de dispositivo, como celulares, laptops y tablets. Asimismo contiene bibliografía recomendada para que los estudiantes cuenten con una preparación sólida.

Ten presente que Pruéb@te UNAM es una herramienta diseñada únicamente como apoyo y orientación en la preparación para el examen de selección a las licenciaturas de la UNAM. Su utilización no implica, bajo ninguna circunstancia, un compromiso ni la garantía de obtener un lugar en la institución.

Para el caso de Licenciatura puedes i ngresar aquí .

