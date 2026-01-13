Dos líneas del Metro CDMX con retrasos de 30 minutos; Metrobús con aglomeraciones hoy 13 de enero

Todos los días miles de personas utilizan el Metro y Metrobús para trasladarse al trabajo o escuela y en horas pico es muy común que hay aglomeraciones y retrasos, por, ello, aquí te decimos qué líneas tienen afectaciones hoy 13 de enero de 2026.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo va el avance del Metro CDMX hoy?

El Sistema de Transporte Colectivo ( STC ) informó que este martes hay lento avance en las líneas 3,6, 8, 9, 12, A y B, por lo que se recomienda a los usuarios tomar previsiones.

Se reporta que en la línea 3 hay pocos trenes, en la estación La Raza e Hidalgo el convoy esta tardando en pasar hasta 10 minutos y hay alta afluencia de usuarios con dirección a Universidad. La espera para abordar el tren en Indios Verdes es de hasta 30 minutos.

En la línea A también se reportan retrasos de 5 minutos en la estación Guelatao y cada vez hay más gente esperando el tren.

Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informado.#MovilidadCDMX pic.twitter.com/cdiGb2T0L3 — MetroCDMX (@MetroCDMX) January 13, 2026

Cierre de estaciones y avance en el Metrobús

El Metrobús informó que por trabajos de mantenimiento este martes se suspenderá el servicio de las 20:00 horas en las estaciones:



Aculco y Ganaderos con dirección a Preparatoria 1

Calzada Taxqueña y ESIME Culhuacán con dirección a Río de los Remedios

Usuarios indican que en la línea 1 hay alta afluencia de usuarios y en la estación Tepalcates de la línea 2 hay aglomeraciones y pocas unidades con dirección a Dr. Gálvez y Colonia del Valle.

En general, el Metrobús reporta que todas las líneas operan con normalidad; sin embargo, se recomienda mantenerse pendiente debido a que en ocasiones por marchas y bloqueos se suspende el servicio en algunas estaciones.

Metrobús: ¿De cuánto es la multa por invadir el carril confinado?

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.