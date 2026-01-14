Habrá 10 bloqueos hoy en CDMX; provocarán tráfico y cierres viales en 6 alcaldías

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la CDMX dio a conocer qué calles tendrán afectaciones hoy 14 de enero debido a bloqueos y manifestaciones, por lo que si eres automovilista te recomendamos tomar previsiones.

Calles cerradas por bloqueos en CDMX

Para este miércoles se tienen previstas 10 movilizaciones sociales en 6 alcaldías de la capital. Los cortes a la circulación serán en:

Alcaldía Cuauhtémoc

Durante el día habrá movilizaciones en Donceles y Allende, colonia Centro Histórico.

10:00 horas en Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico y en Avenida Niños Héroes 130, colonia Doctores.

12:00 horas en James Sullivan 133, colonia San Rafael.

16:00 horas en Avenida Insurgentes Centro 98 en la colonia Tabacalera.

Alcaldía Iztapalapa

10:00 horas en Avenida Reforma 50, colonia Lomas de San Lorenzo.

Alcaldía Benito Juárez

10:00 horas en Calzada de Tlalpan 1036, colonia Nativitas.

Alcaldía Álvaro Obregón

13:40 horas en Avenida Lomas de Plateros y Francisco de P. Miranda en la colonia Merced Gómez.

Alcaldía Gustavo A. Madero

13:40 horas en Jaime Nunó 175, colonia Chalma Guadalupe.

Alcaldía Tlalpan

17:00 horas en Carretera Picacho Ajusco 200 en la colonia Jardines de la Montaña.

Avenidas con más tráfico en CDMX

La CDMX es una de las ciudades con mayor tráfico no importa la hora que sea; sin embargo, existen algunas vialidades que son las más concurridas y se registra más carga vehicular como son:

Anillo Periférico

Viaducto Miguel Alemán / Río de la Piedad

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida Constituyentes

Calzada de Tlalpan

Circuito Interior

Avenida Zaragoza y Blv. Puerto Aéreo

