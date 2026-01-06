PILARES abre convocatoria para ser maestro o coordinador con sueldo de 15 mil pesos

inklusion.png Sitio accesible
Convocatoria para trabajar en PILARES 2026
Requisitos y registro para trabajar en PILARES 2026|PILARES CDMX
Notas,
Ciudad

Escrito por:  Itandehui Cervantes

PILARES publicó en la Gaceta Oficial de la CDMX las convocatorias para ser Beneficiario Facilitador de Servicios (BFS) en los programas sociales PILARES 2026 y si estás interesado en aplicar, te decimos cuáles son los requisitos, sueldos y cómo puedes aplicar.

Abren convocatoria para trabajar en PILARES

Las convocatorias de PILARES son para los programas:

  • “Ciudad de México, la más Deportiva, Ponte Pila 2026”
  • “Pilares 2026, Ciberescuelas”
  • “Talleres de Artes y Saberes Comunitarios Pilares 2026”
  • “Pilares, Educación para la Autonomía Económica 2026”
  • “Beca PILARES Bienestar 2026”

Los interesados podrán registrarse desde el 5 y hasta el 17 de enero de 2026 y los sueldos son los siguientes:

  • Coordinadores: 15 mil pesos mensuales durante 12 meses
  • Docentes de ciberescuelas y de tecnología: 9 mil 500 pesos mensuales durante 12 meses
  • Talleristas: 9 mil 500 pesos mensuales durante 12 meses
  • Personas promotoras de Educación para la Organización Comunitaria: 7 mil pesos mensuales durante 12 meses

Requisitos y cómo aplicar para ser maestro en PILARES 2026

Los requisitos varían dependiendo del puesto y puedes consultarlos en el siguiente enlace , pero en términos generales es necesario:

  • Ser ciudadano mexicano o extranjero cuya condición migratoria le permita formar parte del programa
  • Ser mayor de 18 años al momento del registro
  • Ser residente de la CDMX
  • No ser beneficiaria de otro apoyo económico federal o local
  • No trabajar bajo ningún régimen del Gobierno Federal, Estatal o Municipal
  • Cumplir con lo establecido en la “Carta de Obligaciones y Actividades” y de los alcances de las presentes Reglas de Operación del Programa.
  • Contar con Clave Única de Registro de Población (CURP)
  • Ser habitante de la colonia o barrio donde haya un PILARES
  • Disponibilidad para trasladarse dentro del territorio de la CDMX
  • Acreditar todas las etapas del procedimiento de acceso

Para realizar el registro, los interesados deberán ingresar al siguiente enlace . Aparecerá el banner Plataforma de Registro para PILARES 2026 Ciberescuelas y deberás llenar el formulario "Solicitud de Registro", Carta de obligaciones y actividades, Aceptación bajo protesta de decir verdad de no ser trabajadora del gobierno ni beneficiaria de algún programa.

