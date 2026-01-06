PILARES abre convocatoria para ser maestro o coordinador con sueldo de 15 mil pesos

PILARES publicó en la Gaceta Oficial de la CDMX las convocatorias para ser Beneficiario Facilitador de Servicios (BFS) en los programas sociales PILARES 2026 y si estás interesado en aplicar, te decimos cuáles son los requisitos, sueldos y cómo puedes aplicar.

Abren convocatoria para trabajar en PILARES

Las convocatorias de PILARES son para los programas:

“Ciudad de México, la más Deportiva, Ponte Pila 2026”

“Pilares 2026, Ciberescuelas”

“Talleres de Artes y Saberes Comunitarios Pilares 2026”

“Pilares, Educación para la Autonomía Económica 2026”

“Beca PILARES Bienestar 2026”

Los interesados podrán registrarse desde el 5 y hasta el 17 de enero de 2026 y los sueldos son los siguientes:

Coordinadores: 15 mil pesos mensuales durante 12 meses

mensuales durante 12 meses Docentes de ciberescuelas y de tecnología: 9 mil 500 pesos mensuales durante 12 meses

durante 12 meses Talleristas: 9 mil 500 pesos mensuales durante 12 meses

durante 12 meses Personas promotoras de Educación para la Organización Comunitaria: 7 mil pesos mensuales durante 12 meses

Requisitos y cómo aplicar para ser maestro en PILARES 2026

Los requisitos varían dependiendo del puesto y puedes consultarlos en el siguiente enlace , pero en términos generales es necesario:

Ser ciudadano mexicano o extranjero cuya condición migratoria le permita formar parte del programa

Ser mayor de 18 años al momento del registro

Ser residente de la CDMX

No ser beneficiaria de otro apoyo económico federal o local

No trabajar bajo ningún régimen del Gobierno Federal, Estatal o Municipal

Cumplir con lo establecido en la “Carta de Obligaciones y Actividades” y de los alcances de las presentes Reglas de Operación del Programa.

Contar con Clave Única de Registro de Población (CURP)

Ser habitante de la colonia o barrio donde haya un PILARES

Disponibilidad para trasladarse dentro del territorio de la CDMX

Acreditar todas las etapas del procedimiento de acceso

Para realizar el registro, los interesados deberán ingresar al siguiente enlace . Aparecerá el banner Plataforma de Registro para PILARES 2026 Ciberescuelas y deberás llenar el formulario "Solicitud de Registro", Carta de obligaciones y actividades, Aceptación bajo protesta de decir verdad de no ser trabajadora del gobierno ni beneficiaria de algún programa.

¿Te gustaría compartir lo que sabes y apoyar a tu comunidad? 🤗

¡Hazlo ahora! Ya puedes registrarte en la convocatoria para Beneficiario Facilitador de Servicios en #PILARES y sumarte a una comunidad que impulsa el aprendizaje, la educación comunitaria, el deporte, los saberes y… pic.twitter.com/5d3wK5deDv — PILARES CDMX (@CdmxPilares) January 6, 2026

