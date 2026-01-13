Tráfico en CDMX hoy 13 de enero: marchas, bloqueos y concentraciones programadas en 3 alcaldías

Hoy martes 13 de enero se prevé una jornada con alta presencia de movilizaciones sociales y bloqueos en la Ciudad de México (CDMX), por lo que autoridades capitalinas recomiendan a la población anticipar sus traslado y mantenerse informada para evitar retrasos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que las concentraciones serán los eventos con mayor impacto durante el día, principalmente en alcaldías del sur y poniente de la capital; no obstante, también se prevén bloqueos de transportistas.

Concentraciones, las movilizaciones más relevantes del día

De acuerdo con el reporte oficial de la SSC, para este martes se tienen registradas 12 concentraciones, las cuales podrían generar afectaciones viales y presencia de manifestantes desde las primeras horas de la mañana. Las más relevantes son las siguientes:

Álvaro Obregón

08:00 horas: El Sindicato Mexicano de Electricistas Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, ubicado en avenida Insurgentes Sur número 1931, colonia Guadalupe Inn.

Las demandas del SME incluyen el cumplimiento de acuerdos de reinserción laboral , la habilitación de trámites de jubilación para extrabajadores de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro, así como la regularización en los pagos de pensiones y jubilaciones .

o, ubicado en avenida Insurgentes Sur número 1931, colonia Guadalupe Inn.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este Martes 13 de enero, en la #CiudadDeMéxico.

Tlalpan

08:00 horas: La Organización de Estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional se reunirá en el cruce de Periférico Sur y Picacho Ajusco, en la colonia Ampliación Fuentes del Pedregal.

Exigen un diálogo efectivo con autoridades educativas y el cumplimiento de acuerdos pendientes , por lo que no se descartan afectaciones a la circulación en la zona.

se reunirá en el cruce de , en la colonia Ampliación Fuentes del Pedregal.

Coyoacán

17:00 horas: La comunidad estudiantil de la Facultad de Arquitectura de la UNAM

Durante el acto se llevará a cabo la entrega formal de las instalaciones , lo que marcará el fin del paro iniciado el 10 de octubre de 2025.



Transportistas del oriente del estado anunciaron un mega bloqueo este martes 13 de enero para exigir seguridad ante robos, extorsiones y abusos.



Las protestas podrían afectar vialidades clave como la México-Puebla, Zaragoza y el Circuito Exterior Mexiquense.

Bloqueo de transportistas

El oriente del Estado de México y su cercanía con la capital puede vivir este martes una jornada complicada en materia de movilidad debido a la alerta de bloqueos de transportistas, quienes denuncian el robo constante de unidades, extorsiones y presunta complicidad de autoridades.

La movilización fue convocada por la organización Rutas Hermanas y está programada a partir de las 09:00 horas, con cierres en vías estratégicas:



Carretera Chalco–Cuautla

Autopista México–Puebla

Circuito Exterior Mexiquense

Calzada Ignacio Zaragoza, en la zona de Santa Martha Acatitla

Avenida Bordo de Xochiaca, en los límites de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán

Cruce de Bordo de Xochiaca y avenida Vicente Villada, acceso al Circuito Mexiquense

, acceso al Circuito Mexiquense Carretera México–Texcoco

Periférico Oriente

Avenida Pantitlán

Colapsada la circulación en Ecatepec por bloqueo de transportistas

Otras actividades previstas en la capital

Además de las concentraciones, la SSC tiene registradas cinco rodadas ciclistas y siete eventos de esparcimiento a lo largo del día. Una de las rodadas más visibles se realizará a las 19:45 horas, cuando el colectivo Ohtlichiqxs partirá del kiosco de la Alameda Central, en la alcaldía Cuauhtémoc, con destino al mirador Fuentes Brotantes, en Tlalpan.

Recomendaciones para automovilistas y usuarios del transporte

Las autoridades capitalinas recomiendan salir con anticipación, considerar rutas alternas y consultar los reportes viales en tiempo real.

