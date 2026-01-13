Tráfico en CDMX hoy 13 de enero: marchas, bloqueos y concentraciones programadas en 3 alcaldías
Desde las 09:00 horas, transportistas podrían cerrar la México-Puebla y Zaragoza; en CDMX, el SME y estudiantes alistan marchas en Insurgentes y Periférico. ¡Toma precauciones!
Hoy martes 13 de enero se prevé una jornada con alta presencia de movilizaciones sociales y bloqueos en la Ciudad de México (CDMX), por lo que autoridades capitalinas recomiendan a la población anticipar sus traslado y mantenerse informada para evitar retrasos.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que las concentraciones serán los eventos con mayor impacto durante el día, principalmente en alcaldías del sur y poniente de la capital; no obstante, también se prevén bloqueos de transportistas.
Concentraciones, las movilizaciones más relevantes del día
De acuerdo con el reporte oficial de la SSC, para este martes se tienen registradas 12 concentraciones, las cuales podrían generar afectaciones viales y presencia de manifestantes desde las primeras horas de la mañana. Las más relevantes son las siguientes:
Álvaro Obregón
- 08:00 horas: El
Sindicato Mexicano de Electricistas
(SME) se concentrará en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, ubicado en avenida Insurgentes Sur número 1931, colonia Guadalupe Inn.
- Las demandas del SME incluyen el cumplimiento de acuerdos de reinserción laboral, la habilitación de trámites de jubilación para extrabajadores de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro, así como la regularización en los pagos de pensiones y jubilaciones.
#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este Martes 13 de enero, en la #CiudadDeMéxico.— SSC CDMX (@SSC_CDMX) January 13, 2026
🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMt4VQ pic.twitter.com/p4sVXWlS0i
Tlalpan
- 08:00 horas: La Organización de Estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional se reunirá en el cruce de
Periférico Sur
y Picacho Ajusco, en la colonia Ampliación Fuentes del Pedregal.
- Exigen un diálogo efectivo con autoridades educativas y el cumplimiento de acuerdos pendientes, por lo que no se descartan afectaciones a la circulación en la zona.
Coyoacán
- 17:00 horas: La comunidad estudiantil de la Facultad de Arquitectura de la
UNAM
realizará una concentración al interior de la facultad.
- Durante el acto se llevará a cabo la entrega formal de las instalaciones, lo que marcará el fin del paro iniciado el 10 de octubre de 2025.
Transportistas del oriente del estado anunciaron un mega bloqueo este martes 13 de enero para exigir seguridad ante robos, extorsiones y abusos.— Tecámac MEX (@TecamacMex) January 13, 2026
Las protestas podrían afectar vialidades clave como la México-Puebla, Zaragoza y el Circuito Exterior Mexiquense.
Toma precauciones pic.twitter.com/3cwrpd9Lfk
Bloqueo de transportistas
El oriente del Estado de México y su cercanía con la capital puede vivir este martes una jornada complicada en materia de movilidad debido a la alerta de bloqueos de transportistas, quienes denuncian el robo constante de unidades, extorsiones y presunta complicidad de autoridades.
La movilización fue convocada por la organización Rutas Hermanas y está programada a partir de las 09:00 horas, con cierres en vías estratégicas:
- Carretera Chalco–Cuautla
- Autopista México–Puebla
- Circuito Exterior Mexiquense , principalmente a la altura de Nezahualcóyotl
- Calzada Ignacio Zaragoza, en la zona de Santa Martha Acatitla
- Avenida Bordo de Xochiaca, en los límites de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán
- Cruce de Bordo de Xochiaca y avenida Vicente Villada, acceso al Circuito Mexiquense
- Carretera México–Texcoco
- Periférico Oriente
- Avenida Pantitlán
Colapsada la circulación en Ecatepec por bloqueo de transportistas
Otras actividades previstas en la capital
Además de las concentraciones, la SSC tiene registradas cinco rodadas ciclistas y siete eventos de esparcimiento a lo largo del día. Una de las rodadas más visibles se realizará a las 19:45 horas, cuando el colectivo Ohtlichiqxs partirá del kiosco de la Alameda Central, en la alcaldía Cuauhtémoc, con destino al mirador Fuentes Brotantes, en Tlalpan.
Recomendaciones para automovilistas y usuarios del transporte
Las autoridades capitalinas recomiendan salir con anticipación, considerar rutas alternas y consultar los reportes viales en tiempo real.
