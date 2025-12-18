SSC aseguran tonelada y media de autopartes y suspenden locales comerciales

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX informó que junto con personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) lograron asegurar una y media toneladas de autopartes ; recuperaron dos vehículos y detuvieron a una persona.

Aseguran más de una tonelada de autopartes

De acuerdo con el comunicado, como parte de la Estrategia de Combate al Delito de Robo de Vehículo, Motocicletas y Venta Ilegal de Autopartes se llevó a cabo el operativo “Cazador II” en las alcaldías Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Xochimilco.

En el despliegue se realizaron cateos en siete inmuebles relacionados con actividades de desmantelamiento, acopio y comercialización de autopartes. En la alcaldía Iztapalapa se realizaron tres cateos en domicilios del Barrio San Lucas donde se aseguró:

Media tonelada de autopartes

2 mil accesorios de distintos tipos

Un curitas de puerta trasera

Una aleta trasera

Cinco tarjetas de circulación

Por otro lado, en la alcaldía Xochimilco se llevaron a cabo tres cateos en la colonia Paraje Zacapa y uno en el Pueblo de Santa Cecilia Tepetlapa y se recuperó un vehículo y se detuvo a un hombre de 38 años quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para que defina su situación legal.

Finalmente en la alcaldía Gustavo A. Madero en una propiedad de la colonia San Felipe de Jesús se aseguraron:

Tres placas de circulación

Un medallón

Un automóvil color blanco

Una laminilla

Una tonelada de diversas autopartes

INVEA suspende locales comerciales

Además, el Instituto de Verificación Administrativa ( INVEA ) suspendió ocho locales comerciales debido a que no contaban con la documentación necesaria para su operación. Todos los inmuebles quedaron asegurados y fueron puestos a disposición del Ministerio Público para realizar las diligencias necesarias.

#Importante | Continuamos con la implementación de la Estrategia de combate al Robo de Vehículo y Autopartes instruida por la Jefa de Gobierno @ClaraBrugadaM.



En acciones coordinadas de la @SSC_CDMX y la @FiscaliaCDMX, se ejecutaron siete cateos en @Alc_Iztapalapa,… pic.twitter.com/kX8sNQmhTP — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) December 18, 2025

