Anuncian cierres en Periférico Norte en ambos sentidos; tramos afectados y rutas alternas

Los trabajos en el Blvd. Manuel Ávila Camacho provocarán cierres importantes en Periférico Norte y el tráfico podría aumentar considerablemente en horas pico

Cierres en Periférico Norte
México

Escrito por:  Marco Antonio Campuzano

El Gobierno del Estado de México acaba de anunciar que habrá cortes a la circulación en un importantes tramos de Periférico Norte en ambos sentidos. No publicaron una fecha en la que concluirán los trabajos, así que se recomienda a la ciudadanía tomar las precauciones necesarias para sus trayectos.

Habrá trabajos de reconstrucción en Periférico Norte, en el Blvd. Manuel Ávila Camacho, las cuales comenzarían el lunes 5 de enero, provocando un cierre total a la circulación que obligará a tomar rutas alternas.

Tramos cerrados y rutas alternas en Periférico Norte

Uno de los tramos cerrados va en dirección a la CDMX: Será desde el cruce con Av. Circunvalación hasta el tramo donde se incorpora la Av. del Trabajo. En este tramo se recomienda:

  • Avanzar por Av. Insurgentes
  • Entrar en Calle Bicentenario 
  • Dar vuelta en Av. del Trabajo
  • Volver a Periférico en el tramo abierto

El segundo tramo cerrado será en dirección al Estado de México: Desde Av. Río San Joaquín hasta la Av. Ingenieros Militares, justo en la zona en la que sale de la Ciudad de México y comienza el Edomex. Aquí se recomienda:

  • Seguir por Av. Río San Joaquín
  • Dar vuelta en Av. Adolfo Gaona
  • Entrar en Av. Ingenieros Militares
  • Volver a Periférico en el tramo abierto 

La dependencia compartió un mapa ilustrando los puntos que serán cerrados y las rutas alternas que deben seguir los conductores para seguir su camino.

Edomex

