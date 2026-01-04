Anuncian cierres en Periférico Norte en ambos sentidos; tramos afectados y rutas alternas
Los trabajos en el Blvd. Manuel Ávila Camacho provocarán cierres importantes en Periférico Norte y el tráfico podría aumentar considerablemente en horas pico
El Gobierno del Estado de México acaba de anunciar que habrá cortes a la circulación en un importantes tramos de Periférico Norte en ambos sentidos. No publicaron una fecha en la que concluirán los trabajos, así que se recomienda a la ciudadanía tomar las precauciones necesarias para sus trayectos.
Habrá trabajos de reconstrucción en Periférico Norte, en el Blvd. Manuel Ávila Camacho, las cuales comenzarían el lunes 5 de enero, provocando un cierre total a la circulación que obligará a tomar rutas alternas.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Tramos cerrados y rutas alternas en Periférico Norte
Uno de los tramos cerrados va en dirección a la CDMX: Será desde el cruce con Av. Circunvalación hasta el tramo donde se incorpora la Av. del Trabajo. En este tramo se recomienda:
- Avanzar por Av. Insurgentes
- Entrar en Calle Bicentenario
- Dar vuelta en Av. del Trabajo
- Volver a Periférico en el tramo abierto
El segundo tramo cerrado será en dirección al Estado de México: Desde Av. Río San Joaquín hasta la Av. Ingenieros Militares, justo en la zona en la que sale de la Ciudad de México y comienza el Edomex. Aquí se recomienda:
- Seguir por Av. Río San Joaquín
- Dar vuelta en Av. Adolfo Gaona
- Entrar en Av. Ingenieros Militares
- Volver a Periférico en el tramo abierto
La dependencia compartió un mapa ilustrando los puntos que serán cerrados y las rutas alternas que deben seguir los conductores para seguir su camino.
🚧 El Periférico Norte está en reconstrucción.— Gobierno del Estado de México (@Edomex) January 4, 2026
Por los trabajos en el Blvd. Manuel Ávila Camacho habrá cortes a la circulación en ambos sentidos.
Consulta las vías alternas, planea tu ruta y maneja con precaución. 🚨#ElPoderDeServir pic.twitter.com/yiwrsAHQeL
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.