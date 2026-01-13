Bloqueo en Periférico Sur colapsa esa zona de CDMX; retrasos de hasta 30 minutos en el trayecto

La mañana de este martes 13 de enero se encuentra cerrada la lateral de Periférico a la altura del Trébol de Santa Teresa debido a presencia de manifestantes por lo que se recomienda a los automovilistas tomar previsiones.

Manifestantes liberan Periférico

Alrededor de las 11:00 horas, os manifestantes liberaron la circulación en Anillo Periférico con dirección al Oriente a la altura de Picacho Ajusco en la alcaldía Coyoacán; sin embargo, continúa cerrada la circulación con dirección al Poniente.

Como alternativa vial se recomienda a los automovilistas utilizar Eje 10 Sur.

#PrecauciónVial | Manifestantes liberan la circulación en Anillo Periférico con dirección al Oriente a la altura de Picacho Ajusco, alcaldía Coyoacán y continúa bloqueo en dirección al Poniente. #AlternativaVial Eje 10 Sur. pic.twitter.com/M3ifsnmnDf — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) January 13, 2026

Bloqueo en Periférico

La Organización de Estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional realizan un bloqueo en Periférico Sur y Picacho Ajusco en la colonia Ampliación Fuentes del Pedregal. Además, en el Segundo Piso del Periférico están prohibiendo bajar a la altura del Hospital de Pemex, por lo que están desviando a los automovilistas.

Se recomienda a los automovilistas tomar previsiones. Como alternativa vial se puede transitar por Insurgentes.

Se encuentra cerrada la circulación en la lateral de Periférico a la altura del Trébol de Santa Teresa. Los manifestantes exigen un diálogo con las autoridades educativas y el cumplimiento de acuerdos pendientes.

Bloqueos en CDMX; continuán las afectaciones viales

