Se registra bloqueo en Calzada Ignacio Zaragoza; manifestantes protestan por una menor desaparecida

La noche de este martes 13 de enero, se registró un bloqueo en la Calzada Ignacio Zaragoza, donde la presencia de manifestantes está provocando tráfico severo, debido al cierre tanto de laterales como centrales. Se recomienda tomar previsiones si se va a transitar por la zona.

Manifestantes bloquean los carriles laterales y centrales de la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del metro Peñón Viejo. Exigen a las autoridades la localización de una menor desaparecida

¿Qué está pasando en la Calzada Ignacio Zaragoza hoy 13 de enero?

De acuerdo con los primeros reportes, manifestantes se apostaron en los carriles laterales y centrales de la Calzada Ignacio Zaragoza, en la zona de Santa Martha Acatitla, a la altura del metro Peñón Viejo, en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México (CDMX).

El grupo de ciudadanos están impidiendo el paso de los automovilistas, lo que está provocando tráfico severo en la zona.

¿Cuáles son las demandas de los manifestantes en la Calzada Ignacio Zaragoza?

Los manifestantes se encuentran en la zona para exigir a las autoridades la localización inmediata de una menor desaparecida.

