Bloqueos, marchas y rodadas complicarán la movilidad hoy en CDMX

Los bloqueos y manifestaciones provocan caos vehicular y en la CDMX hoy 10 de enero se llevarán a cabo 8 movilizaciones y 4 rodadas por lo que habrá cortes a la circulación, así que para que llegues a tiempo a tu destino te decimos qué alcaldías tendrán afectaciones.

Marchas en CDMX este sábado

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), hoy se realizarán dos marchas en la alcaldía Cuauhtémoc y en Iztapalapa:

Integrantes de la Generación Antiimperialista se concentrarán a las 10:30 en el Ángel de la Independencia rumbo al Hemiciclo a Juárez.

A las 13:30 horas familiares del motociclista que murió tras ser atropellado por un vehículo se manifestarán en Calz. Ermita Iztapalapa y Anillo Periférico, colonia Los Ángeles Apanoaya y a las 14:00 horas en Anillo Periférico Canal de Garay y Eje 6 Sur Av. Luis Méndez, colonia Chinampac de Juárez rumbo a Francisco J. Mujica e Ingeniero Félix F. Palavicini, colonia Constitución de 1917.

Calles cerradas hoy por bloqueos

10:00 horas en Monumento a la Revolución Plaza de la República, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

11:00 horas en Abraham González y Av. Morelos, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

12:00 horas en Plaza Tlaxcoaque Av. Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

16:00 horas en Palacio de Bellas Artes Av. Juárez, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

17:15 horas en Refugio Franciscano, A.C. Carretera México-Toluca Km. 17.5, colonia Lomas de Vista Hermosa, alcaldía Cuajimalpa.

18:00 horas en Palacio de Bellas Artes Av. Juárez, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Rodadas en CDMX

Además, se llevarán a cabo rodadas en:

08:00 horas en Deportivo San José, Calz. Reforma Agraria y Cuitláhuac, colonia San José.

19:00 horas en Quiosco de la Alameda Central rumbo al Segundo Piso “Live Bar Café”, Av. Azcapotzalco No. 608, colonia Centro de Azcapotzalco.

