Así aplicará el Hoy No Circula para el sábado 10 de enero del 2026 en CDMX

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspendió la Fase 1 de Contingencia Ambiental por altas concentraciones de ozono en el Valle de México, lo que dejó en la normalidad la aplicación del programa Hoy No Circula para este sábado 10 de enero de 2026 en la Ciudad de México (CDMX) y municipios conurbados del Estado de México (Edomex).

La medida restringe la circulación vehicular de 5:00 a 22:00 horas y busca reducir emisiones contaminantes ante condiciones meteorológicas que impiden la dispersión del ozono, considerado uno de los contaminantes más dañinos para la salud respiratoria.

¿Por qué se activó la contingencia ambiental?

Las estaciones de monitoreo registraron concentraciones elevadas de ozono durante este viernes, superando los límites de seguridad establecidos por la CAMe. La estabilidad atmosférica y la radiación solar intensa favorecieron la formación del contaminante.

Especialistas explican que estos picos incrementan el riesgo de irritación pulmonar, crisis asmáticas y enfermedades cardiovasculares, especialmente en niños y adultos mayores.

¿Cómo funciona el Doble Hoy No Circula en contingencia?

En Fase 1, el programa se amplía y restringe a vehículos que normalmente circulan, incluidos algunos con holograma 0 y 00, así como un mayor número de autos con holograma 1.

La autoridad ambiental ajusta las restricciones según engomado y terminación de placa, lo que obliga a los conductores a verificar diariamente si su vehículo puede circular.

¿Qué vehículos no pueden circular este sábado?

No circulan todos los vehículos con holograma 2, los autos sin holograma y parte de los hologramas 1, 0 y 00 conforme al calendario oficial. Los vehículos foráneos sin Pase Turístico también enfrentan restricciones completas.

Estas limitaciones buscan disminuir el volumen vehicular hasta en 40%, reduciendo la emisión de óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles.

Recomendaciones para la ciudadanía

Las autoridades recomiendan usar transporte público, compartir auto y evitar actividades contaminantes como cargar gasolina en horas pico o utilizar aerosoles.

Policía de la CDMX implementa operativo por Día de Reyes

Incumplir la norma implica multas de entre 20 y 30 UMAs, equivalentes a más de 3 mil pesos en 2026, además del arrastre del vehículo al corralón.

