Se mantiene la fase 1 de contingencia; hay Doble Hoy No Circula sabatino este 10 de enero en CDMX

El nuevo informe emitido por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) señaló que se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México, lo cual podría dar paso a que se mantenga el programa Doble Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX) este sábado 10 de enero de 2026.

A través del informe emitido a las 15:00 horas, la CAMe señaló que los índices de contaminación se mantienen elevados en gran parte de la capital del país, por lo cual continuarán las recomendaciones y restricciones en la ciudad.

SE MANTIENE LA FASE I DE CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO



Más información: https://t.co/UvPsPdzXec pic.twitter.com/ucentDrksa — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) January 9, 2026

¿Cómo aplicará el Doble Hoy No Circula este 10 de enero?

Gracias a que los índices de contaminación se mantiene elevados en la CDMX y zonas aledañas, existen condiciones que podrían mantener el Doble Hoy No Circula para este sábado 10 de enero, sin embargo, hasta el momento se conoce que los autos que no podrán transitar por la capital son los siguientes:

Todos los autos con holograma 2

Autos con holograma 1

Vehículos con placas foráneos

Es importante mencionar que el Doble Hoy No Circula también afecta a un sector de vehículos con holograma 0 y 00, sin embargo, será hasta el comunicado de las 20:00 horas que la CAMe anunciará quiénes podrían ser los afectados en caso de que se mantenga la contingencia.

Autos exentos al Doble Hoy No Circula este sábado 10 de enero

De acuerdo con las estipulaciones de las autoridades de la capital, a pesar de las restricciones por la mala calidad del aire que se ha presentado en los últimos días, el Doble Hoy No Circula queda exento para los siguientes autos:

Autos híbridos

Autos eléctricos

Vehículos con holograma 0 y 00 y que no entren en las restricciones especiales

Autos con placas de personas con discapacidad

Motocicletas

Multas por no respetar el Hoy No Circula en CDMX este 2026

Vale la pena mencionar que no respetar el Doble Hoy No Circula en la capital del país, puede representar una multa de entre las 20 y 30 UMAS, la cual para este 2026 actualizó su monto a los 117.31 pesos diarios.

Es decir, en caso de no respetar estas restricciones, las y los conductores se podrían hacer acreedores a una multa que va de los 2 mil 346.2 a los 3 mil 519.3 pesos, esto según el caso del infractor.

