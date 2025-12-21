Tribunal frena la entrega del predio en Cuajimalpa; Refugio Franciscano mantiene custodia de perritos

El proceso judicial en torno al predio ubicado en la carretera México-Toluca , en la alcaldía Cuajimalpa, tuvo un giro temporal. El Refugio Franciscano logró que un tribunal federal concediera una suspensión provisional que frena la restitución inmediata del inmueble a la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, al menos mientras se analiza el fondo del amparo promovido por la asociación civil.

La decisión fue tomada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y establece condiciones específicas para que la medida cautelar surta efecto.

Entre ellas, el pago de una garantía económica por 30 mil pesos, con la cual se busca cubrir eventuales afectaciones que pudiera resentir la fundación propietaria del terreno durante el tiempo que dure la suspensión.

Animales permanecen bajo resguardo de la asociación

Con esta resolución, el refugio mantiene de manera provisional la custodia de los animales que habitan en el predio, pese a que existe una sentencia previa que ordena la entrega del inmueble.

La asociación aseguró que la prioridad es evitar el traslado precipitado de los ejemplares y garantizar su alimentación, atención veterinaria, así como las condiciones de seguridad.

El fallo judicial también impone límites claros a la actuación de autoridades locales y capitalinas. Dependencias como la Secretaría de Seguridad Ciudadana , la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la Brigada de Vigilancia Ambiental y la alcaldía Cuajimalpa deberán abstenerse de ingresar al sitio una vez que sean notificadas formalmente y se acredite la garantía exigida por el tribunal.

Sospechas por movimientos irregulares en el predio

En medio de este escenario, integrantes del Refugio Franciscano alertaron sobre un hecho que consideran irregular. León Téllez Berlanga, miembro del patronato, señaló que durante la tarde observaron la salida apresurada de dos camionetas con jaulas cubiertas, sin que se permitiera verificar su contenido.

La situación generó inquietud debido a la posibilidad de que se hubiera trasladado a animales sin información sobre su destino o condiciones de traslado. Según el testimonio, el personal presente en ese momento negó cualquier revisión y abandonó el lugar con rapidez.

Respuesta vecinal ante la incertidumbre

Tras conocerse el incidente, habitantes de distintas zonas de Cuajimalpa, como Acopilco, Santa Fe y el centro de la demarcación, acudieron al predio para organizarse y vigilar los accesos.

Su objetivo fue impedir nuevos movimientos de vehículos mientras se ejecuta la restitución ordenada por el tribunal y se clarifica la situación legal del refugio.

La asociación reiteró que continuará defendiendo por la vía legal la permanencia de los animales y pidió que cualquier acción futura se realice con transparencia y apego a la ley.

