Regresan calles cerradas por bloqueos en CDMX hoy 5 de enero de 2026

Después del largo periodo de vacaciones por fiestas decembrinas, los colectivos, extrabajadores y organizaciones volverán a realizar bloqueos en la Ciudad de México (CDMX) hoy lunes 5 de enero de 2026, lo cual provocará el cierre de calles y alteraciones en la movilización de peatones y vehículos.

A los bloqueos se sumarán los accidentes y obras de mantenimiento que también retrasarán la circulación en la capital del país. Este lunes se esperan afectaciones Eje 1 Norte, Avenida Insurgentes Norte, Avenida Juárez y en la colonia Centro Histórico.

Víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico

Víctimas directas del descarrilamiento del Tren Interoceánico , línea Z, realizarán una conferencia de prensa en la Fiscalía General de la República, a las 11:00 horas, con la finalidad de dar a conocer la presentación de una denuncia penal en contra de diversas constructoras, contratistas y servidores públicos que presuntamente están involucrados en la tragedia.

¿Cuáles son los bloqueos que habrá hoy?

A las 7:30 de la mañana, el Colectivo "Lirios Buscadores de Izcalli" saldrá de la estación Buenavista de la línea B del Metro CDMX, ubicada en Eje 1 Norte Mosqueta y Avenida Insurgentes Norte, colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc, para abordar transporte para acudir a la brigada de búsqueda generalizada de personas desaparecidas en la región del Valle de Cuautitlán-Teoloyucan.

A las 9:00 de la mañana integrantes de la colectiva "Minerva" se reunirán en los Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales James Sullivan No.133, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc, pues exigen justicia para víctima de agresión sexual y castigo para el presunto responsable.

En punto de las 10:00 de la mañana, organizaciones migrantes y activistas se manifestarán y posiblemente realizarán bloqueos frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuyas instalaciones se encuentran en Avenida Juárez No.20, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Denuncian problemas de higiene en Hospital Xoco de la CDMX

¿Qué accidentes se reportan en la CDMX?

El C5 informó que servicios de emergencia trabajan por volcadura sobre Calzada San Antonio Abad y Alfredo Chavero, colonia Tránsito, en la alcaldía Cuauhtémoc. Los conductores pueden usar Eje Central como alternativa vial.

⚠️🚘 Servicios de emergencia trabajan por volcadura sobre Calz. San Antonio Abad y Alfredo Chavero, colonia Tránsito, @AlcCuauhtemocMx.



🔀 Alternativa vial: Eje Central.



🚨#911CDMX

📹#OjosDeLaCiudad #C5CorazónDeLaCDMX — C5 CDMX (@C5_CDMX) January 5, 2026

