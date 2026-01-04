Conductor pierde el control y cae a canal en La Conchita, en Tláhuac; es trasladado al Hospital de Xoco

Un accidente vial registrado la mañana de este domingo 4 de enero movilizó a cuerpos de emergencia en la alcaldía Tláhuac, luego de que un automovilista cayera a un canal de aguas negras en la colonia La Conchita Zapotitlán.

El percance dejó a un hombre lesionado, quien fue trasladado a un hospital para su valoración médica.

Accidente ocurrió durante las primeras horas del día

De acuerdo con reportes preliminares, el incidente se registró alrededor de las 07:00 horas, cuando un conductor de entre 25 y 35 años de edad perdió el control del vehículo que manejaba.

La unidad, con placas V93-BNN, salió del camino y terminó dentro de un canal de aguas residuales que corre a un costado de la vialidad.

Vecinos de la zona fueron los primeros en percatarse del accidente y dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia, lo que permitió una rápida movilización de paramédicos y autoridades capitalinas.

La zona donde ocurrió el percance es conocida por la cercanía de canales y por presentar condiciones de riesgo, especialmente en horarios de poca visibilidad.

Paramédicos brindan atención y trasladan al conductor

Al sitio arribaron paramédicos, quienes realizaron la valoración prehospitalaria del automovilista. Tras estabilizarlo, determinaron su traslado al Hospital Xoco , ubicado en la alcaldía Benito Juárez, donde recibiría atención médica especializada.

Fuentes oficiales señalaron que el estado de salud del conductor se reporta como estable; sin embargo, permanece bajo observación para descartar posibles lesiones internas derivadas del impacto y la caída al canal.

SSC acordona la zona y retira el vehículo

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al lugar para asegurar el perímetro, con el fin de evitar nuevos accidentes y facilitar las labores de rescate.

Personal especializado trabajó durante varios minutos para extraer el automóvil del canal, maniobra que requirió equipo especial debido a la profundidad y condiciones del lugar.

Las autoridades capitalinas iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente. No se descarta que factores como el exceso de velocidad, una distracción al volante o las condiciones del camino hayan influido en el percance.

Llamado a extremar precauciones

Autoridades hicieron un llamado a los automovilistas a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y mantener atención constante al volante para prevenir accidentes similares.

