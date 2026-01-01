2026 helado; activan doble alerta por frío extremo 1 °C en 6 alcaldías de CDMX este 2 de enero

Si pensabas que el inicio del 2026 en la Ciudad de México (CDMX) fue extremo por las bajas temperaturas , este próximo 2 de enero será aún peor, pues la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), dio a conocer que se activó doble alerta por frío hasta en seis alcaldías de la capital.

De acuerdo con el comunicado emitido vía redes sociales por la misma SGIRPC, será la alcaldía Tlalpan la más afectada por estas condiciones del clima, pues es la única demarcación en la que se activó la alerta naranja por las bajas temperaturas pronosticadas para la mañana del primer viernes del 2026.

Se informó que de las 02:00 a las 08:00 horas del próximo viernes, se harán presentes temperaturas de entre 1 y 3 °C, además de que se pronostican heladas en el mismo rango de horario ya mencionado.

Alcaldías con alerta amarilla por frío extremo en CDMX el 2 de enero

Por su parte, se informó que los pronósticos del clima para la mañana del próximo viernes también prevén fríos extremos de 4 a 6 °C en la alcaldía Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco.

Estos pronósticos estarán vigentes de las 02:00 a las 08:00 de la mañana, por lo cual las autoridades capitalinas recomendaron dormir bien abrigados de jueves para viernes, esto con la finalidad de evitar afectaciones de salud.

Recomendaciones por el frío extremo en CDMX

Más allá de emitir los pronósticos de frío para el primer viernes del 2026, la SGIRPC de la CDMX dio a conocer una lista de recomendaciones para evitar enfermedades y demás afectaciones derivadas de las bajas temperaturas.

Estas son las siguientes:

Proteger a menores de edad, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad

Usar crema para hidratar y proteger la piel del frío

Mantener actualizado el esquema de vacunación de temporada invernal

Evitar cambios bruscos de temperatura

Ingerir abundante agua y frutas ricas en vitaminas A y C

Resguardar a mascotas del frío

Dormir con más de una capa de ropa durante la noche

Recomendaciones de Protección Civil para la temporada invernal 2025-2026; frente frío 25 provocará heladas y temperaturas de -10 grados

