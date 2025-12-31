La CDMX se congela en Año Nuevo; activan alerta de frío extremo

Sí, la Ciudad de México ( CDMX ) recibirá el Año Nuevo con temperaturas extremadamente bajas. De hecho, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos ya emitió alertas por el frío extremo en la mayor parte de la capital, las cuales se sentirán durante la mañana del jueves 1 de enero del 2026.

Está bien celebrar para recibir el 2026, pero si la gente no quiere enfermarse o sufrir por las bajas temperaturas, lo mejor será abrigarse de la mejor manera y no salir de casa, aprovechando que el 1 de enero es un día de descanso oficial en México.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Alerta de frío extremo en la CDMX para el 1 de enero

El frío literalmente llegará con el año nuevo, ya que las autoridades señalaron que las bajas temperaturas comenzarán a la medianoche y se extenderán hasta las 8:00 am, hora en la que subiría un poco la temperatura.

Es así que la Secretaría de Riesgos activó alerta naranja y alerta amarilla por el frío que se sentirá en la capital del país durante las primeras horas del 2026. El caso más extremo es para la alcaldía de Tlalpan (naranja) donde la temperatura irá de 1 a 3 grados.

Por otro lado, las alcaldías con alerta amarilla son: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco, en donde se esperan temperaturas de 4 a 6 grados durante la mañana.

⚠️ Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas y heladas para la madrugada y mañana del jueves 01/01/2026 en @TlalpanAl.

#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/UeUCFqV6Lz — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 31, 2025

Recomendaciones por el frío en la CDMX

Asimismo, la secretaria señala que es importante seguir las recomendaciones establecidas para no sufrir por las bajas temperaturas:



Abrigarse bien, cubriendo nariz y boca (las enfermedades suelen ingresar por ahí)

Evitar cambios bruscos de temperatura (como bañarse con agua caliente y salir a un clima frío)

Cuidar a las mascotas (no dejarlas en lugares abiertos y, de ser posible, también cubrirlas con algún sueter

Mantenerse hidratado

Comer frutas y verduras con vitamina A y C

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.