A horas del Año Nuevo, precio de la uva supera los 130 pesos por kilo en mercados de CDMX

A unas cuántas horas de celebrar el ingreso del Año Nuevo 2026 en nuestro país, se reveló que el precio de la uva roja y verde puede llegar a pasar hasta los 120 pesos por kilo en los mercados populares ubicados en la Ciudad de México (CDMX).

Y es que recientemente Iván Aldama, reportero de adn Noticias, pudo consultar de primera mano el precio de este fruto en el Mercado Martínez de la Torre ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, lugar en el que se señaló que la uva verde se vende hasta en los 140 pesos por kilo, mientras que la roja en 120 pesos.

Precio de la uva en mercados populares de la CDMX

Pese al precio que se le colocó a la uva en el mercado popular antes mencionado, es importante señalar que en otros espacios similares y tianguis el costo de este fruto puede ir de los 60 a los 90 pesos por kilo, esto en el producto verde y rojo con semilla.

Los costos promedio que se manejan en la uva son los siguientes:

Central de Abasto CDMX: de 60 a 90 pesos el kilo

Mercado Jamaica: de 70 a 100 pesos el kilo

Mercado de la Merced: de 70 a 100 pesos el kilo

Mercado de San Cosme: de 80 a 200 pesos el kilo (producto específico)

Tianguis locales: de 60 a 80 pesos el kilo

Vale la pena mencionar que el precio de la uva incrementa hasta en un 100% en temporadas decembrinas, esto gracias a las tradiciones de las celebraciones de Año Nuevo en nuestro país.

Precio de la uva en tiendas de autoservicio

Por otro lado, en tiendas de autoservicio como Walmart , Soriana, Bodega Aurrerá y Chedraui, el precio de este fruto llegó a un máximo de 120 pesos por kilo en el producto verde, esto según los anuncios en las páginas web de cada empresa.

Los precios por tienda son:

Precio de la uva en Walmart: de 80 a 94 pesos el kilo

Precio de la uva en Bodega Aurrerá: de 80 a 89 pesos el kilo

Precio de la uva en Soriana: de 69 a 80 pesos el kilo

Precio de la uva en Chedraui: de 85 a 120 pesos el kilo

Es importante mencionar que estos precios fueron colocados con base en las especificaciones actuales de las páginas web de las tiendas antes señaladas.

