Crean esferas comestibles hechas con cerveza para cambiar el ritual del brindis en Año Nuevo con uvas

La celebración de Año Nuevo marca el final de un ciclo y el comienzo de otro y ya se ha convertido en una tradición comer 12 uvas para enumerar metas de cada mes y Miller High Life lanzó esferas comestibles hechas de cerveza para darle un nuevo toque a este ritual.

Esferas comestibles hechas con cerveza

The Golden Ritual es una propuesta que tiene como objetivo darle un nuevo sentido al ritual de las 12 uvas en el brindis de Año Nuevo con esferas comestibles hechas de cerveza.

Estas esferas edición limitada representan una nueva forma de entender este traiciona ritual pero con un toque inesperado y con una innovación gastronómica. Tienen una textura suave, similar a una uva dulce y están hechas de cerveza.

Origen del ritual de las 12 uvas

Existen diferentes explicaciones de la tradición de comer 12 uvas en Año Nuevo y una de ellas se remonta a 1909 cuando hubo una muy buena cosecha de uvas y los productores las vendieron como las “uvas de la suerte”.

Otra versión señalar que e 1882, la clase burguesa solía beber champan y comer uvas durante la cena de Nochevieja y un grupo de madrileños ironizaron esta tradición comiendo uvas durante el sonido de las doce campanadas.

En México, se comen las 12 uvas en fin de año para atraer suerte y manifestar deseos y The Golden Ritual busca darle un giro significativo para celebrar y disfrutar con amigos y familia y siempre recordar que la convivencia con los seres queridos es uno de los momentos mas valiosos de la vida.

D acuerdo con State of Social Connextions Report, los mexicanos afirmaron sentirse menos conectados con sus amigos yantes de la pandemia; el 37% ve a sus amigos una vez al mes y las fiestas decembrinas y los rituales como el de las 12 uvas demuestran la importancia cultural de los deseos colectivos y el simbolismo de comenzar de nuevo.

