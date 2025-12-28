inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Precio de las uvas verdes y rojas para el brindis de Año Nuevo, según Profeco

Ve preparando la cartera porque las uvas para el brindis de Año Nuevo están carísimas, aquí te decimos dónde se venden mas baratas y mas caras según la Profeco.

Precio de las uvas para el brindis de Año Nuevo
Precio de las uvas para el brindis|Getty Images
México

Escrito por:  Itandehui Cervantes

En la celebración de Año Nuevo se acostumbra comer 12 uvas con las campanadas y para que te vayas preparando, aquí te decimos qué variedades hay, las diferencias y los precios, según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Origen y tipos de uva

La uva llegó a México con los misioneros españoles, quienes introdujeron y fomentaron la viticultura en el país y de ha convertido en un producto fundamental para su consumo fresco como para la elaboración de vinos, destilados, jugos, conservas y vinagres. Existen tres tipos de uva:

  • Uva fruta es más carnosa y suele ser con y sin semilla.
  • Uva pasa se obtiene mediante un proceso de deshidratación ed más seca y concentrada.
  • Uva industrial es más ácida, ideal para la elaboración de vinos, jugos y jaleas.

La uva contiene magnesio, potasio, calcio, es antioxidante y tiene un alto contenido de fibra. Favorece la formación de glóbulos rojos y blancos, y vitamina B6.

Precio de la uva para Año Nuevo

De acuerdo con la Profeco , el precio promedio de la uva globo es de 89.57 pesos el kilo. El mínimo fue de 36.90 pesos en Alsuper Saltillo, Coahuila y el máximo de 122.13 pesos en tienda UNAM, Ciudad de México.

La uva Thompson o blanca sin semilla tiene un precio promedio de 102.17 pesos. Como mínimo se vende en 59.99 pesos en Ley La Paz, Baja California y como máximo en 160.00 pesos en el Mercado Abastos de Guadalajara.

Mientras que la uva red o roja sin semilla alcanza un precio promedio de 90.67 pesos. Se vende más barata en Chedraui de Cancun, Quintana Roo a 49.90 pesos y el precio máximo es de 149.00 pesos en H-E-B León, Guanajuato.

