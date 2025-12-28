Precio de las uvas verdes y rojas para el brindis de Año Nuevo, según Profeco

En la celebración de Año Nuevo se acostumbra comer 12 uvas con las campanadas y para que te vayas preparando, aquí te decimos qué variedades hay, las diferencias y los precios, según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Origen y tipos de uva

La uva llegó a México con los misioneros españoles, quienes introdujeron y fomentaron la viticultura en el país y de ha convertido en un producto fundamental para su consumo fresco como para la elaboración de vinos, destilados, jugos, conservas y vinagres. Existen tres tipos de uva:



Uva fruta es más carnosa y suele ser con y sin semilla.

Uva pasa se obtiene mediante un proceso de deshidratación ed más seca y concentrada.

Uva industrial es más ácida, ideal para la elaboración de vinos, jugos y jaleas.

La uva contiene magnesio, potasio, calcio, es antioxidante y tiene un alto contenido de fibra. Favorece la formación de glóbulos rojos y blancos, y vitamina B6.

Precio de la uva para Año Nuevo

De acuerdo con la Profeco , el precio promedio de la uva globo es de 89.57 pesos el kilo. El mínimo fue de 36.90 pesos en Alsuper Saltillo, Coahuila y el máximo de 122.13 pesos en tienda UNAM, Ciudad de México.

La uva Thompson o blanca sin semilla tiene un precio promedio de 102.17 pesos. Como mínimo se vende en 59.99 pesos en Ley La Paz, Baja California y como máximo en 160.00 pesos en el Mercado Abastos de Guadalajara.

Mientras que la uva red o roja sin semilla alcanza un precio promedio de 90.67 pesos. Se vende más barata en Chedraui de Cancun, Quintana Roo a 49.90 pesos y el precio máximo es de 149.00 pesos en H-E-B León, Guanajuato.

