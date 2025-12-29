Marchas y bloqueos que complicarán la movilidad en CDMX este lunes 29 de diciembre

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) a través del Centro de Orientación Vial (Ovial), dio a conocer que este lunes 29 de diciembre de 2025 se prevén al menos ocho bloqueos que afectarán principalmente a la alcaldía Cuauhtémoc y Benito Juárez, esto en diferentes horarios.

A través de su informe diario emitido vía redes sociales, las autoridades capitalinas señalaron que más allá de los plantones que se prevén para este lunes en la CDMX, también están considerados eventos artísticos y culturales que podrían dejar afectaciones por tráfico pesado.

Calles y avenidas de la CDMX con bloqueos este 29 de diciembre

De acuerdo con lo señalado por Ovial, los bloqueos y plantones que se tienen previstos para la CDMX este lunes son los siguientes:

Zócalo capitalino en la alcaldía Cuauhtémoc: Plantón de Petroleros y Mexicanos del Sureste

Tonalá número 125 en la colonia Roma: Afectados por desalojo del predio con el mismo número

Arcos del edificio de Gobierno en alcaldía Cuauhtémoc: Habitantes del municipio de Huetamo

Frente al INPI: Comunidad Indígena Otomí CDMX

República de Cuba número 11 en el Centro Histórico: Familias desalojadas

Monte de Piedad y Guatemala, colonia Centro: Resistencia Civil Mx

Calle Chihuahua número 216 en colonia Roma Norte: protesta política

Paseo de la Reforma número 211-213

#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este lunes 29 de diciembre en la #CiudadDeMéxico.👮‍♀️📒

#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este lunes 29 de diciembre en la #CiudadDeMéxico.👮‍♀️📒

Alternativas viales para los cierres en CDMX

Debido a que los bloqueos y plantones de lunes 29 de diciembre están previstos principalmente para la zona centro de la CDMX, las autoridades de tránsito han recomendado usar el Circuito Interior así como el Eje 1 Norte/Oriente para evitar los embotellamientos.

Otras opciones para evitar estos puntos son: Circunvalación, avenida Chapultepec, Viaducto Miguel Alemán, José María Izazaga, Fray Servando Teresa de Mier.

Eventos culturales previstos en CDMX este lunes 29 de diciembre

Más allá de los bloqueos antes mencionados, también se prevén los siguientes eventos culturales:

Teatro Telcel a las 20:00 horas

Verbena navideña en el Zócalo

Evento de Stranger Things en Expo Reforma

Feria de la Muñeca Ar Lele en el Monumento a la Revolución

Expo tus Juguetes en el WTC

