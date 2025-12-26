Marchas y bloqueos complican la movilidad este viernes 26 de diciembre en CDMX

Aunque todavía se siente el puente de Navidad, hoy viernes 26 de diciembre, residentes y visitantes de la Ciudad de México (CDMX) deben anticipar afectaciones viales debido a algunas marchas y bloqueos programados en diferentes zonas de la ciudad. A continuación, los puntos clave reportados y consejos para transitar con mayor seguridad.

Recuerda que muchas personas regresan a la ciudad después de las celebraciones decembrinas, lo que aumenta la carga vehicular y puede complicar aún más la movilidad.

¿En que calles de CDMX hay bloqueos hoy?

Aunque la CDMX es menos convulsa en comparación con otros periodos de protestas, las marchas de hoy generan interrupciones.

Consulta aquí las manifestaciones y eventos más relevantes del día.

Consejos para evitar el tráfico en CDMX por bloqueos o manifestaciones

Para minimizar las afectaciones y evitar el congestionamiento vial se recomienda:



Consulta en tiempo real: revisa apps de tránsito y redes oficiales para cortes viales y rutas recomendadas.

Planifica con margen: sal temprano si tienes compromisos y considera rutas alternas.

Transporte público: si es posible, utiliza metro, Metrobús o RTP; mantente atento a indicaciones de seguridad y a posibles cambios de operación.

