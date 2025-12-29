Último lunes del 2025; lista de carreteras bloqueadas y con carga vehicular este 29 de diciembre

El último lunes de este 2025 coincide con el cierre del periodo vacacional de fin de año, una temporada en la que miles de familias mexicanas se trasladan por carretera para regresar a casa o continuar con sus vacaciones.

Ante este panorama, autoridades federales alertan sobre diversos tramos con afectaciones que podrían generar retrasos y complicaciones en los traslados.

De acuerdo con información de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), este lunes 29 de diciembre se reportan incidentes viales en autopistas de alta circulación, principalmente por accidentes y fallas mecánicas, lo que ha provocado cierres parciales y carga vehicular.

Lista de carreteras bloqueadas o con problemas hoy lunes 29 de diciembre

Las autoridades mantienen monitoreo permanente en las vías federales y han emitido los siguientes reportes:



Altura del kilómetro 63, con dirección a la Ciudad de México. El accidente registrado durante la madrugada ya fue atendido; sin embargo, persiste carga vehicular en la zona, por lo que se recomienda manejar con precaución y prever tiempos adicionales de traslado.



Autopista Gutiérrez Zamora–Tihuatlán ( Veracruz )

Kilómetro 193, dirección Tihuatlán. Cierre parcial de circulación por atención a un tractocamión con falla mecánica. Se reporta reducción de carriles, lo que genera tránsito lento e intermitente.



Autopista Puebla-Acatzingo

En la Plaza de Cobro de Amozoc se presenta carga vehicular en dirección a Puebla.



Carretera Buena Vista-Tuxtepec (Veracruz)

Cierre parcial de circulación por accidente vial cerca del kilómetro 047+500.

#TomePrecauciones en #Veracruz se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 047+500, de la carretera Buena Vista-Tuxtepec. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/ytNrCEtbtN — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) December 29, 2025

Tránsito elevado por vacaciones de fin de año

Autoridades federales advierten que el flujo vehicular se mantiene elevado debido al periodo vacacional y a los viajes por el cierre del año. Estas condiciones aumentan la probabilidad de congestionamientos, especialmente en autopistas que conectan con la Ciudad de México y zonas turísticas.

Ante cualquier contratiempo, se recomienda mantener la calma, respetar los señalamientos viales y seguir las indicaciones del personal de auxilio y seguridad.

Recomendaciones para automovilistas

Para reducir riesgos y evitar retrasos, la Guardia Nacional Carreteras y Capufe recomiendan:



Consultar el estado de las vías antes de salir a carretera

antes de salir a carretera Seguir las actualizaciones en tiempo real de @GN_Carreteras y @CAPUFE en la red social X

de @GN_Carreteras y @CAPUFE en la red social X Salir con anticipación y considerar rutas alternas

Revisar el estado mecánico del vehículo y evitar manejar con cansancio

Planear el viaje con información actualizada es clave para transitar de forma segura en este último lunes de este año.

