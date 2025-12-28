Los mejores lugares para recibir el Año Nuevo 2026 en CDMX

La CDMX es la ciudad que nunca duerme y este 31 de diciembre habrá lugares donde prepararán comida, bebidas y música para recibir el Año Nuevo 2026 , así que si aun no tienes plan en adn Noticias te compartimos todos los detalles.

¿Dónde pasar el Año Nuevo en CDMX?

En la Quinta Imperial, ubicada en Avenida 510 170 San Juan de Aragón en la alcaldía Gustavo A. Madero estará la Sonora Dinamita, habrá coctel de bienvenida y cena de cuatro tiempos, botella por mesa, kit de fin de año con uvas y sidra. El evento comienza a las 21:00 horas y tiene un precio de mil 500 a mil 700 adultos y niños mil 100 pesos. Puedes hacer reservaciones al 55 3734 6469 o al 55 2255 0998

Botanero del Bosque ubicado en Isabel la Católica 35 PB en el Centro Histórico a partir de las 20:00 horas habrá una cena especial de 4 tiempos, música en vivo y brindis con 12 uvas. El precio es de 2 mil pesos por persona y las reservaciones se pueden hacer al 55 5941 3874.

Pandora Rooftop ubicada en Nápoles 35 en la colonia Juárez tendrá una celebración con noche de casino, jazz, uvas y brindis con copa de Moët & Chandon y metí de 5 tiempos. El costo es de 2 mil 200 pesos por pesos y puedes reservar al 521553950610

En Terraza Cha Cha Chá ubicada en Avenida de la República 157 en la colonia Tabacalera habrá una cena de tres tiempos. El precio es de mil 725 pesos adultos y 748 pesos niños y puedes reservar a través de OpenTable.

En Guanajuato 239 a las 22:00 hora habrá un evento de musica en vivo y te recibirán con una copa de vino espumoso, las 12 uvas y un after party. El precio de entrada es de mil 200 pesos.

