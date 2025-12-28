Los colores que debes usar en Año Nuevo, según el Feng Shui

Ya se acerca la fiesta de Año Nuevo y durante esta celebración hay muchas tradiciones y una de ellas es vestir de los colores que representan lo que quieres que traiga el 2026 y aquí te compartimos algunas opciones según The International Feng Shui.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué colores se deben usar para Año Nuevo?

El blanco es uno de los colores mas utilizados les representa la claridad y paz interior. El amarillo destaca por relacionarse con la prosperidad económica y el éxito profesional.

Por otro lado, el verde se asocia con la salud, crecimiento personal y la esperanza, mientras que el azul claro esta relacionado con la serenidad y la comunicación fluida.

A los colores de la ropa se les asocia con diferentes aspectos de la vida, para la prosperidad el color dorado o amarillo son ideales, mientras que el plateado representa el éxito y la riqueza.

Para el amor propio y la fuerza se recomienda usar colores como el rojo y borgoña. La estabilidad y salud se relacionan con el verde, el azul y gris simbolizan protección, calma y armonía. El violeta simboliza la transformación y espiritualidad.

Colores que debes evitar vestir en Año Nuevo

Vestir de negro durante el cambio de año puede simbolizar cierre y bloqueo energético. El azul marino es un color al que se le relaciona con el frío, los tonos cafés o tierra simbolizan inmovilidad y dificultad para avanzar.

Lo más importante es vestirte con los colores con los que te sientas más cómoda y buscar un equilibrio visual en tus outfits y sobre todo tener una buena actitud y trabajar por lo que deseas lograr en 2026.

VIDEO: Así recibió Acapulco el Año Nuevo

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.