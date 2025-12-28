inklusion.png Sitio accesible
Los colores que debes usar en Año Nuevo, según el Feng Shui

La celebración de Año Nuevo representa el cierre de un ciclo y el comienzo de otro y de acuerdo con el Feng Shui, estos son los colores que debes usar.

Colores para vestir en Año Nuevo
Mejores colores para recibir el Año Nuevo|Getty Images
Escrito por:  Itandehui Cervantes

Ya se acerca la fiesta de Año Nuevo y durante esta celebración hay muchas tradiciones y una de ellas es vestir de los colores que representan lo que quieres que traiga el 2026 y aquí te compartimos algunas opciones según The International Feng Shui.

¿Qué colores se deben usar para Año Nuevo?

El blanco es uno de los colores mas utilizados les representa la claridad y paz interior. El amarillo destaca por relacionarse con la prosperidad económica y el éxito profesional.

Por otro lado, el verde se asocia con la salud, crecimiento personal y la esperanza, mientras que el azul claro esta relacionado con la serenidad y la comunicación fluida.

A los colores de la ropa se les asocia con diferentes aspectos de la vida, para la prosperidad el color dorado o amarillo son ideales, mientras que el plateado representa el éxito y la riqueza.

Para el amor propio y la fuerza se recomienda usar colores como el rojo y borgoña. La estabilidad y salud se relacionan con el verde, el azul y gris simbolizan protección, calma y armonía. El violeta simboliza la transformación y espiritualidad.

Colores que debes evitar vestir en Año Nuevo

Vestir de negro durante el cambio de año puede simbolizar cierre y bloqueo energético. El azul marino es un color al que se le relaciona con el frío, los tonos cafés o tierra simbolizan inmovilidad y dificultad para avanzar.

Lo más importante es vestirte con los colores con los que te sientas más cómoda y buscar un equilibrio visual en tus outfits y sobre todo tener una buena actitud y trabajar por lo que deseas lograr en 2026.

