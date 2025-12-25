Planazo gratis para Navidad: Lista de pistas de hielo sin costo en CDMX

En plena temporada navideña, la Ciudad de México (CDMX) se viste de fiesta y diversión para todas las edades con actividades gratuitas, entre las que destacan las pistas de hielo instaladas en varias alcaldías. El objetivo es ofrecer entretenimiento accesible para familias, amigos y visitantes sin que tengan que gastar un solo peso.

Esta actividad busca promover la convivencia, la actividad física al aire libre y el turismo local sin generar gastos. Si ya disfrutaste la cena y aún no tienes plan para hoy, aquí te decimos dónde se encuentran para que te animes a ir y aproveches el día.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Pistas de hielo gratuitas en CDMX diciembre 2025

Azcapotzalco: La explanada de la alcaldía cuenta con una pista de hielo gratuita abierta al público hasta el 7 de enero. Puede visitarse de lunes a domingo en un horario de 13:00 a 20:00 horas.

Cuauhtémoc: En la explanada de Aldama y Mina, colonia Buenavista, se encuentra otra pista que opera hasta el 31 de diciembre con horarios amplios para toda la familia. Lunes a viernes de 14:00 a 20:00 horas; sábado y domingo opera de 12:00 a 20:00 horas.

Miguel Hidalgo: El Deportivo Pavón recibe a visitantes con su pista instalada hasta el 4 de enero de 2026, ofreciendo un espacio familiar para disfrutar del patinaje.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.