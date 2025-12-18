Tren Interurbano ya tiene fecha de apertura hasta Observatorio; iniciaron pruebas en CDMX

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) dio a conocer que tras más de 10 años de trabajo, oficialmente terminaron las obras del Tren Interurbano que recorre el Estado de México (Edomex) desde Zinacantepec hasta la zona de Observatorio en la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con las autoridades de nuestro país, tras la finalización de las obras públicas se iniciaron con las pruebas correspondientes en el tramo que va de la zona de Santa Fe (ya en operación), hasta Observatorio, la cual fungirá como la terminal en la CDMX y contará con conexión a la Línea 1 y 12 del Metro capitalino.

¿Cuándo terminan las pruebas en el Tren Interurbano?

Según las proyecciones que tiene el Gobierno Federal y demás autoridades correspondientes, el Tren Interurbano o “El Insurgente” abrirá sus puertas en todas y cada una de sus estaciones en la última semana de enero del próximo 2026.

Y es que hasta el momento únicamente se está brindando servicio en las estaciones de Zinacantepec, Toluca, Metepec y Lerma en el Edomex, así como en Santa Fe que ya se cuenta como parte del territorio de la CDMX.

Es por ello que para febrero de 2026, las estaciones que ya deberán contar con servicio al usuario son las de Vasco de Quiroga y la cual tendrá conexión con el Cablebús, así como la misma de Observatorio.

¿Cuánto cuesta el viaje en el Tren Interurbano?

Cada uno de los recorridos y trayectos del Tren Interurbano cuentan con precios diferentes, pues en la ruta considerada como “local”, el costo es de 15 pesos por viaje. Por su parte, a partir de Santa Fe se va incrementando el precio por pasajero.

Los precios son:

De Zinacantepec a Lerma: 15 pesos

De Lerma a Santa Fe: 30 pesos

De Santa Fe a Vasco de Quiroga: 60 pesos

De Vasco de Quiroga a Observatorio: 70 pesos

De Zinacantepec a Observatorio: 90 pesos

Estaciones del Tren Interurbano

Serán un total de siete estaciones del Tren Interurbano las que estarán brindando servicio completo a partir de febrero del próximo año, estas son:

Zinacantepec

Toluca Centro

Metepec

Lerma

Santa Fe

Vasco de Quiroga

Observatorio

