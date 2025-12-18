El modus operandi de los delincuentes para robar casas en temporada navideña ¡No caigas!

La temporada navideña suele traer viajes, reuniones y casas solas, un escenario que aprovechan grupos delictivos para cometer robos mediante engaños. En la Ciudad de México (CDMX), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) alertó sobre dos fraudes que se repiten en zonas residenciales: La Patrona y El Falso Repartidor.

Conocer cómo operan es clave para prevenirlos, especialmente para evitar pasar por malos momentos durante la temporada decembrina.

#NavidadSegura2025 | En esta temporada recuerda que tu #Seguridad es el mejor regalo.

La tranquilidad comienza con pequeños hábitos para #Prevenir delitos como el #Robo a casa habitación, aquí te damos algunas recomendaciones: 🏠✨👇🏻

Si notas alguna actividad sospechosa, llama al… pic.twitter.com/xM94EsUlVz — SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 13, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

“La Patrona”: el engaño por llamada telefónica

Este fraude se dirige principalmente a trabajadoras y trabajadores del hogar. Los delincuentes realizan una llamada y se hacen pasar por la persona empleadora.

Con un tono de urgencia —una supuesta emergencia médica o un pago inmediato— presionan para que se entreguen dinero, joyas u objetos de valor a un “mensajero” que espera afuera del domicilio, generalmente en un taxi o vehículo por aplicación.

Un elemento común es que mantienen a la víctima en la llamada todo el tiempo para evitar que confirme la información con alguien más. Una vez que reciben los objetos, huyen y repiten la misma táctica en otros domicilios.

Fraudes inmobiliarios van en aumento en México

“El Falso Repartidor”: detectar casas vacías

En este caso, los sujetos se presentan como repartidores o mensajeros. Tocan de manera insistente en varias viviendas para verificar si hay personas en el interior.

Cuando confirman que una casa está sola, intentan ingresar para robar, generalmente sin violencia. Este método se incrementa durante vacaciones y fines de semana largos.

Operativo y vigilancia reforzada en CDMX

Ante este panorama, la SSC desplegó un operativo preventivo en colonias de la alcaldía Miguel Hidalgo, con 500 policías que realizan recorridos casa por casa.

Además de reforzar la presencia policial, entregan material informativo para alertar a residentes y al personal doméstico sobre estas modalidades de fraude.

“Aguas con tu llanta”; la nueva modalidad de robo a automovilistas en Periférico de CDMX Al menos cinco sujetos participan en esta nueva modalidad de robo a automovilistas sobre Periférico Sur en la CDMX; suman varias víctimas en el año. 18 diciembre, 2025

Recomendaciones clave para evitar robos

La SSC comparte medidas prácticas que pueden marcar la diferencia:



No atender llamadas de números desconocidos ni seguir instrucciones para entregar objetos de valor

ni seguir instrucciones para entregar objetos de valor Verificar siempre por otro medio (llamada directa, mensaje o contacto confirmado) cualquier solicitud urgente

(llamada directa, mensaje o contacto confirmado) Desconfiar de repartidores no identificados y no abrir la puerta sin corroborar su identidad

y no abrir la puerta sin corroborar su identidad Reportar personas sospechosas al policía de cuadrante o a los números de emergencia

📣#VocesADN | #YC



¿Hasta la basura nos pone en riesgo?⚠️🗑️

El "trashing" es una práctica de delincuentes que buscan en la basura cualquier dato personal de alguien con el objetivo de cometer fraude.

🗣️@yunuecuevas nos comparte una serie de consejos para evitarlo‼️ pic.twitter.com/mh3xuuRaY6 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 25, 2025

¿Dónde denunciar en caso de ser víctima?

Ante cualquier intento de fraude o situación sospechosa, se puede llamar al 911, al 089 para denuncia anónima o consultar información oficial en las cuentas de X: @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.

La prevención empieza con la información: compartir estas alertas puede evitar que más personas caigan en el engaño.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.