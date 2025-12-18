“Aguas con tu llanta”; la nueva modalidad de robo a automovilistas en Periférico de CDMX

Las acciones del crimen organizado parecen no tener final en la Ciudad de México (CDMX), pues recientemente se reveló una nueva modalidad de robo a automovilistas de la capital en la cual los delincuentes aprovechan la vulnerabilidad de la ciudadanía, para asaltar a las y los conductores sobre avenidas principales.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que se comenzó a viralizar cómo son al menos cinco sujetos los que participan en este nuevo modus operandi en contra de los conductores, los cuales son engañados con la finalidad de que detengan su paso para poder ser robados especialmente sobre Periférico Sur.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo funciona la nueva modalidad de robo a automovilistas en Periférico de CDMX?

De acuerdo con víctimas y testigos que han presenciado este nuevo modus operandi de robo a automovilistas en la CDMX, son al menos cinco sujetos los que participan en el atraco.

Se mencionó que estos individuos se colocan sobre los carriles laterales del Periférico para comenzar a “cazar a su víctima”. Una vez localizada la persona a la que buscan robarle sus pertenencias, siguen los siguientes puntos:

El primer sujeto comienza a gritar desesperadamente que algo anda mal con el vehículo de la víctima, esto con señas airadas y palabras de preocupación

El segundo individuo repite las señas con la finalidad de reforzar el supuesto de que algo anda mal con el vehículo de la víctima

Es el tercer sujeto el que genera la mayor “preocupación” en los conductores, pues éste se encarga de entablar conversación con el conductor para convencerlo de descender de su vehículo

Es en ese momento que se aproximan los otros dos individuos para asaltar a las víctimas

¿A qué altura de Periférico se han registrado los robos?

De acuerdo con la información que ha surgido sobre este modus operandi, los robos y atracos se han generado principalmente sobre las laterales de Periférico Sur a la altura de Altavista, así como en las inmediaciones de avenida Toluca, Veracruz y Chihuahua.

Pese a ello, se ha reportado que también se han presentado casos similares en puntos de Periférico Norte con el mismo modus operandi antes descrito.

¿Qué hacer en caso de ser víctimas de la delincuencia en CDMX?

En caso de ser víctima de un robo como el antes mencionado, lo primero que debes hacer en medida de lo posible, es mantener la calma y seguir los siguientes pasos:

Ubica las alarmas del C5 para emitir la denuncia y reporte en tiempo real

Llama al 911 para comenzar con las diligencias

Comunicate con seres cercanos para informar sobre la situación

Presenta la denuncia correspondiente

México, el 4to país más peligroso del mundo

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.