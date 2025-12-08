Los nacimientos navideños más bonitos y baratos están en la Central de Abastos de Iztapalapa; precios y ubicación

Ya inició la venta navideña en la Central de Abastos de Iztapalapa y, si estás buscando todo lo necesario para la decoración de tu hogar, te urge darte una vuelta por este mercado tradicional que cada año ofrece los nacimientos navideños más baratos y de mejor calidad.

¡Hermosos y baratos! Así son los nacimientos navideños de la Central de Abastos de Iztapalapa

¿Por qué la Central de Abastos de Iztapalapa es el mejor lugar para comprar nacimientos?

El Corredor Ecológico de la Central de Abastos de Iztapalapa es un tradicional mercado de temporada que se instala durante la época navideña para brindar a los clientes todos los productos navideños necesarios para decorar su hogar.

En este lugar encontrarás artesanías mexicanas de alta calidad y a precios sumamente económicos. Nochebuenas, árboles de Navidad nacionales e importados, así como todas las piezas de cerámica que ocupes para dar vida al tradicional nacimiento que puedes colocar al pie de tu árbol navideño.

Precios de los nacimientos navideños más populares

Este tradicional mercado navideño, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, en la CDMX, es posible encontrar nacimientos navideños grandes, pequeños, originales, tradicionales y de muchos preciso diferentes.

La variedad es infinita, por lo que te recomendamos ir con tiempo para recorrer los más de mil puestos de productos navideños. Compara la calidad y precio para conseguir los productos que más te gusten y se adapten a tu presupuesto. Por ejemplo, algunos de los precios que puedes encontrar son los siguientes:

Figuras del nacimiento : Desde $15 hasta $120 pesos, dependiendo el tamaño y la calidad.

: Desde $15 hasta $120 pesos, dependiendo el tamaño y la calidad. Casitas del nacimiento: Desde $70 pesos a $800 pesos, dependiendo del tamaño.

Si quieres realizar tus compras navideñas en la Central de Abastos de Iztapalapa te conviene saber que puedes realizar tus pagos con efectivo, transferencias y tarjetas bancarias.

Ubicación exacta del Corredor Ecológico de la Central de Abastos de Iztapalapa

El Corredor Ecológico de la Central de Abastos de la CDMX se encuentra en la calle Cazuelas y cuenta con más de 1,200 espacios comerciales. La CEDA inicia su tradicional Romería Navideña que estará abierta las 24 horas, a partir del 23 de noviembre y hasta el 24 de diciembre.

