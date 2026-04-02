Notas
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Entre dolor y fe: Así entrena Arnulfo Morales, el Jesús de Iztapalapa que cargará una cruz de 90 kilos en el Viacrucis
En entrevista, el joven médico de la UNAM reveló detalles del duro entrenamiento para ser el Jesús de Iztapalapa.
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¡Vecinos hartos! Obra de agua en Iztapalapa cumple 4 meses parada y llena de basura
Iztapalapa es una de las demarcaciones de la Ciudad de México que más padecen de escasez de agua; sin embargo, las obras de mantenimiento no avanzan.
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Sedes y registro para los talleres de PILARES en Iztapalapa
Si vives en Iztapalapa y quieres realizar actividades gratuitas o practicar algún deporte, te decimos cómo hacerlo.
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El origen de la Pasión de Cristo; así se realizan los viacrucis en el mundo
En el mundo millones de personas se reúnen para conmemorar la Pasión de Cristo a través de representaciones de las últimas horas de Jesús en la Tierra.
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Guía rápida de la Pasión de Cristo en Iztapalapa 2026: historia, actividades y ruta del viacrucis
El Viacrucis en Iztapalapa es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad reconocido por la UNESCO desde diciembre de 2025.
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Lista de alcaldías de la CDMX que tendrán Ley Seca en Semana Santa 2026
La Ley Seca se aplicará en varias colonias y barrios de la CDMX durante Semana Santa; las multas por no respetar la medida aplica para compradores y negocios.
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Pasión en Iztapalapa 2026: Horarios, cierres y origen del Domingo de Ramos
La representación del Viacrucis de Iztapalapa 2026 se llevará a cabo del 29 de marzo al 5 de abril.
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Iztapalapa se mueve: Se registra microsismo de magnitud 2.5 en CDMX
El microsismo de hoy despertó a algunos habitantes de la alcaldía Iztapalapa.
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Corte de agua de 2 días en Iztapalapa; colonias, fecha y hora EXACTA en que suspenden el suministro
Por trabajos de reparación y mantenimiento, decenas de familias resultarán afectadas sin servicio de agua.
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¡De Iztapalapa para el mundo! Llega la Conchanguito, el pan dulce inspirado en Punch, el tierno monito viral
¿Te la comes? Llega lo mejor de dos mundos, el pan dulce y el monito que nos robó el corazón.
Videos
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La Semana Santa en Iztapalapa | CIUDAD
Aleida Alavez, habla de la próxima celebración de la Semana Santa en su demarcación, la cual fue recientemente declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
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Comienzan las celebraciones de Semana Santa 2026 en las iglesias de Iztapalapa
Las iglesias de la alcaldía Iztapalapa están llenas por el comienzo de las celebraciones de Semana Santa 2026; los habitantes acuden a bendecir su palma.
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Cuenta regresiva para el viacrucis de Iztapalapa, patrimonio cultural de la humanidad
Habitantes de la alcaldía Iztapalapa se preparan para el viacrucis de Semana Santa, que ya es considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad
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Iztapalapa: historia, transformación y el liderazgo de sus mujeres
La alcaldesa Aleida Alavez conversa sobre la historia y los desafíos de Iztapalapa, una de las alcaldías más pobladas de la Ciudad de México.
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Hombre en situación de calle recuerda a sus amigos tras explosión de pipa en Iztapalapa
Edwin, recolector de basura, vivía junto a otras personas en situación de calle abajo del puente de La Concordia; tras la explosión de pipa ya no volvió a ver a sus amigos.
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Dan prisión preventiva justificada a Gaby “N”, mujer acusada de atropellar y matar a Roberto en Iztapalapa
Tras la primera audiencia de Gaby “N” por el delito de homicidio, se le dictó prisión preventiva a la señalada como responsable de atropellar a Roberto.
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Detienen a enfermera que atropelló a motociclista en Iztapalapa y después huyó
A un mes de la muerte del motociclista Roberto Hernández, Gaby ‘N’, enfermera, fue detenida; las imágenes difíciles de ver fueron grabadas por otro conductor.
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Familiares de Roberto Hernández, el motociclista atropellado en Iztapalapa, piden que se haga justicia
Los familiares de Roberto Hernández exigen a las autoridades que continúen con la búsqueda de Gaby Gómez, señalada como la presunta responsable del asesinato.
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Escalones a punto de colapsar y con barandales rotos: puentes de Iztapalapa en malas condiciones
Iztapalapa es la alcaldía con más puentes peatonales en malas condiciones; muchos no tienen alumbrado y están deteriorados.
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Familia de la bebé Jazlyn y abuelita heroína en explosión de Iztapalapa, sigue sin indemnización por daños
La familia de la bebé Jazlyn, rescatada por su abuelita Alicia Matías en la explosión de pipa en Iztapalapa, CDMX, continúa esperando la reparación del daño.