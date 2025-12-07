Fecha en que será la máxima operación de la Basílica por llegada de peregrinos

El Día de la Virgen de Guadalupe es una de fechas más destacadas en México y en América Latina para los católicos porque se conmemora la última aparición de la Virgen María a Juan Diego en el Cerro del Tepeyac. Es por ello que miles de peregrinos llegan a la Basílica año con año y se cierran calles, así como estaciones del Metro y Metrobús.

Debido a la gran asistencia que fieles creyentes que se espera, la alcaldía Gustavo A. Madero puso en marcha el "Operativo Basílica", que significa un despliegue coordinado de elementos de tránsito y de seguridad.

¿Cuántas personas llegarán a la Basílica de Guadalupe?

Este 2025 se espera la llegada de 13.5 millones de personas, pues en 2024 se superó la cifra estimada y terminó siendo de 12.3 millones debido a la ferviente fe de miles de mexicanos .

¿Cómo será el "Operativo Basílica"?

El operativo comenzó el viernes 5 de diciembre y terminará el domingo 14 de diciembre a las 21:00 horas, sin embargo será el jueves 11 de diciembre a las 7:00 horas al viernes 12 de diciembre a las 13:00 horas en que se espere la máxima afluencia de peregrinos, así como vigilancia en las inmediaciones de la sede.

🙏 Arranca el Operativo Basílica 2025



Como cada año, nos preparamos para recibir a millones de peregrinos que visitan la Basílica de Guadalupe.

— Alcaldía Gustavo A. Madero (@TuAlcaldiaGAM) December 5, 2025

Policías desplegados en la Basílica de Guadalupe

En el 2024, fueron desplegados 6 mil 050 policías, apoyados con 251 vehículos, 40 camionetas, 53 motocicletas, 19 grúas, dos drones, ocho ambulancias y cuatro motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM). Efectivos de la policía turística también participaron en el operativo para realizar traducciones en inglés, chino e italiano, náhuatl, totonaco, zapoteco y mixteco.

