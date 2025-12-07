Fecha en que será la máxima operación de la Basílica por llegada de peregrinos
La “Operación Basílica” durará siete días y se unirán oficiales de tránsito con los de seguridad para la llegada de peregrinos por el Día de la Virgen de Guadalupe.
El Día de la Virgen de Guadalupe es una de fechas más destacadas en México y en América Latina para los católicos porque se conmemora la última aparición de la Virgen María a Juan Diego en el Cerro del Tepeyac. Es por ello que miles de peregrinos llegan a la Basílica año con año y se cierran calles, así como estaciones del Metro y Metrobús.
Debido a la gran asistencia que fieles creyentes que se espera, la alcaldía Gustavo A. Madero puso en marcha el "Operativo Basílica", que significa un despliegue coordinado de elementos de tránsito y de seguridad.
¿Cuántas personas llegarán a la Basílica de Guadalupe?
Este 2025 se espera la llegada de 13.5 millones de personas, pues en 2024 se superó la cifra estimada y terminó siendo de 12.3 millones debido a la ferviente fe de miles de mexicanos .
¿Cómo será el "Operativo Basílica"?
El operativo comenzó el viernes 5 de diciembre y terminará el domingo 14 de diciembre a las 21:00 horas, sin embargo será el jueves 11 de diciembre a las 7:00 horas al viernes 12 de diciembre a las 13:00 horas en que se espere la máxima afluencia de peregrinos, así como vigilancia en las inmediaciones de la sede.
Policías desplegados en la Basílica de Guadalupe
En el 2024, fueron desplegados 6 mil 050 policías, apoyados con 251 vehículos, 40 camionetas, 53 motocicletas, 19 grúas, dos drones, ocho ambulancias y cuatro motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM). Efectivos de la policía turística también participaron en el operativo para realizar traducciones en inglés, chino e italiano, náhuatl, totonaco, zapoteco y mixteco.
