Animalistas protestan por pésimas condiciones en las que autoridades tienen a los perritos rescatados del Refugio Franciscano

El Gobierno de la Ciudad de México realizó operativos el pasado 8 y 9 de enero en los que rescataron a más de 900 perritos del Refugio Franciscano , en Cuajimalpa. Los animales fueron trasladados a diferentes albergues y tan solo unos cuantos días después ya hay manifestantes que se quejan por las terribles condiciones en las que tienen a los perritos.

Se ha informado que 304 caninos fueron llevados al albergue ambiental del Ajusco, en Tlalpan, mientras que otros 371 fueron llevados a la Brigada de Vigilancia Animal, y otros 183 se resguardaron en un refugio temporal en la Utopía Gustavo A. Madero, en el Deportivo Los Galeana, precisamente el lugar donde se han quejado.

Contexto sobre los perritos rescatados del Refugio Franciscano

El Refugio Franciscano fue fundado en diciembre de 1977 y se encontraba en la carretera México-Toluca, en Lomas de Vista Hermosa, delegación Cuajimalpa de Morelos. En su página oficial aseguran que han rescatado a más de 19 mil perritos y más de 1400 gatos, todos víctimas de abandono y maltrato.

El problema fue que el terreno donde se ubicaba el albergue ha estado en disputas legales desde hace años. Recientemente, en el 2022, un juez del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX emitió una resolución para que la Fundación Haghenbeck recuperara la posesión legal del lugar, ya que ellos eran los propietarios originales, antes de la fundación del Refugio.

La respuesta del Refugio Franciscano fue un comunicado en redes, donde aseguraron que la Fundación Haghenbeck les había cedido el uso del terreno con un contrato de comodato. La fundación respondió diciendo que ese contacto expiró años atrás, extendiendo un pleito que terminó en la reubicación de los animales. Por lo pronto, el Refugio Franciscano mantiene la disputa legal y asegura que el interés en su predio está vinculado a desarrollar un proyecto inmobiliario en la zona.

Animalistas protestan por las condiciones en las que viven los perritos rescatados en la GAM

Así llegamos a la situación de más de 180 perritos resguardados en la Utopía de la alcaldía Gustavo A. Madero, lugar del que se han difundido videos sobre las condiciones en las que tienen guardados a los perritos "resctados".

Las imágenes han provocado una gran indignación en las personas, ya que los tienen en un cuarto sin muebles o camas, en claras condiciones de abandono, ya que sus heces se ven esparcidas en el suelo, además de que habrían sido expuestos al frío intenso de las últimas noches.

Perritos “rescatados” del Refugio Franciscano se encuentran en malas condiciones en la Utopía de la GAM

