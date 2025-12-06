Lugares para comprar luces navideñas “buenas, bonitas y baratas” en CDMX

Si todavía estás buscando las mejores opciones y ofertas para comprar las luces navideñas , esta nota te podría interesar, y es que dentro de la Ciudad de México (CDMX) existen diversos mercados, bazares y áreas específicas para poder comprar todo tipo de adornos de temporada.

Mercados como el de la Merced, el Jamaica e incluso en las afueras del Sonora, se pueden encontrar luces, nacimientos, árboles de Navidad, ugly sweaters y demás artículos aptos para adornar los hogares en estas temporadas decembrinas del 2025.

¿Dónde comprar luces navideñas baratas en CDMX?

Desde mediados del pasado mes de noviembre en las afueras del Mercado Jamaica ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, se colocó un bazar que cuenta con todo tipo de adornos de Navidad a precios accesibles.

Será en este punto que se podrán encontrar árboles, luces, nacimientos, decoraciones y productos inflables de Navidad en precios que van desde los 100 hasta los 400 pesos dependiendo el puesto en el que se busquen adquirir.

Otros de los lugares en donde se pueden encontrar luces navideñas a un gran precio son:

Calle Correo Mayor número 79 en el Centro Histórico

Calle Tabaqueros 1 en el Centro Histórico

Avenida Fray Servando número 285 frente al Mercado Sonora

República de Argentina número 37 dentro del Centro Joyero Churumbela

¿Dónde comprar adornos navideños baratos en CDMX?

Más allá de los lugares antes mencionados, es importante señalar que a través de las diferentes plataformas de las redes sociales se ha viralizado la tienda KALU, la cual cuenta con artículos navideños desde 10 pesos.

En esta tienda se podrán encontrar esferas para árboles , manteles de temporada, adornos de Santa Claus y demás, árboles artificiales, nacimientos y mucho más.

Este lugar se ubica dentro del Centro Joyero Churumbela en los locales 3-5 y 5-6 dentro de la colonia Centro de la Ciudad de México.

¿Por qué se ponen luces en Navidad?

Vale la pena mencionar que la tradición de colocar luces en temporada de Navidad se originó desde hace decenas de años atrás. Se ha mencionado que éstas simbolizan a Cristo como la “luz del mundo”, así como otras cosas como esperanza, amor y conexión familiar.

