Llegan acarreados de Morena al Zócalo de CDMX; algunos recorrieron 30 horas de viaje

Durante la mañana del pasado viernes 5 y desde las primeras horas de este sábado 6 de diciembre, decenas de acarreados movilizados por la maquinaria de Morena comenzaron a llegar a la Ciudad de México (CDMX), esto por motivos del evento que se realizará en la plancha del Zócalo capitalino.

En imágenes captadas por adn Noticias y Fuerza Informativa Azteca (FIA), se pudo apreciar el ingreso de decenas de camiones de turismo con personas de diferentes estados de la República Mexicana al primer cuadrante de la capital, lo cual generó complicaciones viales en las alcaldías Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.

Militantes de Morena regalan chamarras y banderas para el evento

En medio de la movilización organizada por la maquinaria de Morena, se pudieron observar a varias personas y supuestos militantes del partido oficialista, regalando gorras, banderas y demás artículos para “pintar” el evento que se organizó en la plancha del Zócalo capitalino.

Por otro lado, en imágenes difundidas vía redes sociales, se pudo apreciar el momento en el que se realizó el famoso “pase de lista” de los militantes del partido, a los cuales les suelen pedir cierta cantidad de participantes en estos eventos.

Acarreados confirman más de 30 horas de viaje desde Sonora

Fue en su llegada a un lujoso hotel ubicado al sur de la Ciudad de México, que alguno de los llamados acarreados de Morena confirmaron haber realizado un viaje de más de 30 horas desde estados de la República como Sonora, pues partieron con dirección a la capital desde la mañana del jueves 4 de diciembre.

Algunos de los ciudadanos que fueron abordados en su arribo a la ciudad, señalaron que el viaje fue “pesado” debido a las horas de traslado, pues tuvieron que salir por carretera a bordo de autobuses de turísmo con la finalidad de llegar al Zócalo de la capital de la República Mexicana.

Camiones de turismo abarrotan la zona centro de la CDMX

Más allá de las personas que llegaron a la capital del país desde las primeras horas del viernes, imágenes captadas por adn Noticias mostraron a decenas de camiones de pasajeros llegando al primer cuadrante de la Ciudad de México.

Reportes dados por Pablo Castorena de adn Noticias, señalan que los autobuses quedaron estaciones en las inmediaciones de la zona centro de la CDMX, lo cual está provocando caos vial en avenidas y calles principales.

