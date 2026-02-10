Piden más: Transportistas de CDMX rechazan aumento de 1.50 a tarifa por ser “insuficiente”

A pesar de que el pasado 1 de noviembre del 2025 se aplicó una nueva tarifa al transporte público de la Ciudad de México (CDMX), un grupo de transportistas concesionados denunciaron que con todo y el aumento de 1.50 pesos por pasajero, sus ingresos siguen sin ser suficientes para mantenimiento y sueldo de operadores.

Y es que es importante mencionar que los transportistas de la capital del país exigían a las autoridades de la CDMX un aumento equivalente al que se aplicó en el Estado de México (Edomex) en el 2025, el cual dejó el costo del servicio en aproximadamente 14 pesos por pasajero según la zona y kilómetros.

Transportistas de la CDMX piden nuevo subsidio al gobierno

Tras ello, un grupo de concesionarios afectados mencionó a medios nacionales que el incremento de hasta el 300 por ciento en el precio de insumos como refacciones mecánicas o de neumáticos, no han perdido ver las ganancias del incremento que se aplicó en noviembre del pasado 2021.

Denunciaron que con este incremento no alcanza para cubrir el mantenimiento correctivo real de las unidades, además de que se tienen que buscar refacciones de segunda mano para hacer rendir de mejor forma sus ganancias mensuales.

Por otro lado, se destacó que lo bajo en la tarifa del transporte público en la CDMX en comparación con otros estados de la República, evita que se puedan brindar capacitaciones a los operadores de las unidades.

Tarifas no cubren costos de seguridad, capacitaciones y sueldos de operadores

De acuerdo con las denuncias de los concesionarios, las tarifas actuales no cubren las necesidades completas de los propietarios, los cuales deben pagar mantenimiento, sueldos y capacitaciones para un buen trabajo de los conductores.

Se señaló que el promedio de entre 250 y 300 pasajeros diarios, afecta directamente los ingresos de los choferes y dueños de camiones en toda la capital, por lo cual piden a las autoridades un subsidio para mantenimiento.

