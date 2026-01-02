inklusion.png Sitio accesible
Muere hombre de la tercera edad durante sismo de este 2 de enero de 2026 en CDMX

Fallece hombre tras sismo en CDMX

Un hombre de 67 años murió tras un posible paro cardiorrespiratorio y caída en un edificio de la colonia Álamos, en la alcaldía Benito Juárez.

Ciudad

Por:  Ximena Ochoa

Hombre fallece en Benito Juárez, víctima de 67 años perdió la vida en un inmueble de la colonia Álamos.

  • Posible causa de muerte: Autoridades presumen paro cardiorrespiratorio y posterior caída.
  • Lugar del incidente: Pasillo del área común en un edificio de la calle Obrero Mundial.
  • Intervención policial: Elementos de la SSC tomaron conocimiento del hecho.
  • Atención de emergencia: Acudieron Protección Civil, paramédicos y personal de la alcaldía.

