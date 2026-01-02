Fallece hombre tras sismo en CDMX

Hombre fallece en Benito Juárez, víctima de 67 años perdió la vida en un inmueble de la colonia Álamos.

Posible causa de muerte: Autoridades presumen paro cardiorrespiratorio y posterior caída.

y posterior caída. Lugar del incidente: Pasillo del área común en un edificio de la calle Obrero Mundial .

. Intervención policial : Elementos de la SSC tomaron conocimiento del hecho.

: Elementos de la SSC tomaron conocimiento del hecho. Atención de emergencia: Acudieron Protección Civil, paramédicos y personal de la alcaldía.

