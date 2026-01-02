Fallece hombre tras sismo en CDMX
Un hombre de 67 años murió tras un posible paro cardiorrespiratorio y caída en un edificio de la colonia Álamos, en la alcaldía Benito Juárez.
Hombre fallece en Benito Juárez, víctima de 67 años perdió la vida en un inmueble de la colonia Álamos.
- Posible causa de muerte: Autoridades presumen paro cardiorrespiratorio y posterior caída.
- Lugar del incidente: Pasillo del área común en un edificio de la calle Obrero Mundial.
- Intervención policial: Elementos de la SSC tomaron conocimiento del hecho.
- Atención de emergencia: Acudieron Protección Civil, paramédicos y personal de la alcaldía.
