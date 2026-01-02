Hoy No Circula viernes 2 de enero 2026; los autos que no podrán salir en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula aplica este viernes 2 de enero de 2026 en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) con restricciones reforzadas por la contingencia ambiental regional. La medida busca reducir emisiones ante la mala calidad del aire por partículas PM2.5.

Las autoridades ambientales federales y locales supervisan el cumplimiento de las reglas, que operan de 5:00 a 22:00 horas, con sanciones de hasta 3 mil pesos por incumplimiento.

Restricciones en CDMX este viernes

En condiciones normales, no circulan autos con engomado azul y placas terminación 9 o 0. Esto incluye hologramas 1 y 2.

En caso de activarse la contingencia Fase I, todos los holograma 2 quedan fuera; holograma 1 con terminación par no circulan; y el 20% de hologramas 00 y 0 con engomado amarillo también descansan.

Restricciones en municipios del Edomex

En zonas como Ecatepec, Naucalpan y Nezahualcóyotl aplica el “Doble Hoy No Circula”.

Se restringen hologramas 2 completos, hologramas 1 con placas pares y hologramas 00 y 0 con engomado amarillo. Camiones de carga no circulan de 6:00 a 10:00 horas.

Contexto de la contingencia ambiental

La CAMe activó la Fase I por altas concentraciones de PM2.5, asociadas a baja ventilación y acumulación de contaminantes.

El objetivo es reducir rápidamente emisiones móviles mientras se estabiliza la calidad del aire.

Multas, excepciones y recomendaciones

Las multas rondan los 3 mil pesos. Están exentos autos eléctricos, híbridos, motocicletas, vehículos con permiso para discapacidad y pase turístico.

Se recomienda usar transporte público, monitorear avisos oficiales y evitar traslados innecesarios para contribuir a mejorar el aire.

