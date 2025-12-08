Así funciona la nueva estación de Policía Especializada de Género en CDMX y su número para denunciar
La nueva Policía Especializada de Género en la CDMX buscará reducir la violencia hacia las mujeres, con mayor respuesta a emergencias de género
Este lunes 8 de diciembre se inauguró la estación de Policía Especializada de Género en Tlatelolco, un acto que fue protagonizado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y el cuerpo de policía que estará en la unidad.
Según Brugada, este acto forma parte de los compromisos del Gobierno para eliminar la violencia contra las mujeres. Además, el evento también formó parte de las actividades del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Cómo funciona la estación de Policía Especializada de Género
La estación de Policía se encuentra en la Unidad Habitacional
Tlatelolco
, en la alcaldía Cuauhtémoc. Como su nombre lo indica, estará especializada en funciones de género y operará las 24 horas. Sus funciones son:
- Atención inmediata a las emergencias
- Acompañar y asesorar jurídicamente a las víctimas
- Intervención directa en casos de violencia en flagrancia
- Patrullaje preventivo y disuasivo
- Trabajo comunitario casa por casa
La estación contará con 30 patrullas a su cargo, para que se puedan desplazar por toda la Ciudad de México, para enfrentar todas las problemáticas de violencia contra las mujeres que haya.
Número de la estación de Policía Especializada de Género para denunciar
Asimismo, informaron que los números de atención ciudadana, para realizar las
denuncias
correspondientes, son:
- *765
- 911
Números en las que se puede pedir auxilio, solicitar información y reportar todas las problemáticas de género. Hasta ahora, son 400 los policías preparados y capacitados en temas de género que pueden atender las denuncias a la brevedad.
En la #CapitalDeLaTransformación damos un paso firme para garantizar una vida libre de violencia para todas las mujeres: inauguramos la Estación de la Policía Especializada de Género en Tlatelolco, un espacio que operará 24/7 para atender, acompañar y proteger a quienes lo… pic.twitter.com/vKXK5hwPXG— Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 8, 2025
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.