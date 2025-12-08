Así funciona la nueva estación de Policía Especializada de Género en CDMX y su número para denunciar

Este lunes 8 de diciembre se inauguró la estación de Policía Especializada de Género en Tlatelolco, un acto que fue protagonizado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y el cuerpo de policía que estará en la unidad.

Según Brugada, este acto forma parte de los compromisos del Gobierno para eliminar la violencia contra las mujeres. Además, el evento también formó parte de las actividades del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre.

Cómo funciona la estación de Policía Especializada de Género

La estación de Policía se encuentra en la Unidad Habitacional Tlatelolco , en la alcaldía Cuauhtémoc. Como su nombre lo indica, estará especializada en funciones de género y operará las 24 horas. Sus funciones son:



Atención inmediata a las emergencias

a las emergencias Acompañar y asesorar jurídicamente a las víctimas

y a las víctimas Intervención directa en casos de violencia en flagrancia

en casos de violencia en flagrancia Patrullaje preventivo y disuasivo

y disuasivo Trabajo comunitario casa por casa

La estación contará con 30 patrullas a su cargo, para que se puedan desplazar por toda la Ciudad de México, para enfrentar todas las problemáticas de violencia contra las mujeres que haya.

Número de la estación de Policía Especializada de Género para denunciar

Asimismo, informaron que los números de atención ciudadana, para realizar las denuncias correspondientes, son:



*765

911

Números en las que se puede pedir auxilio, solicitar información y reportar todas las problemáticas de género. Hasta ahora, son 400 los policías preparados y capacitados en temas de género que pueden atender las denuncias a la brevedad.

