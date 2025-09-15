Hora exacta y dónde ver el concierto de La Arrolladora en el Zócalo hoy 15 de septiembre

Durante la celebración del 15 de septiembre, La Arrolladora La Arrolladora Banda El Limón tendrá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México. Aunque la fiesta comenzó desde las 20:00 horas, La Arrolladora está programada para tocar a las 21:30 pm, con transmisión en vivo incluida.

Este será el primer grito de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ganó las elecciones en 2024 y ahora, pasará a la historia como la primera vez que una mujer realiza este acto.

¿Dónde ver en vivo el concierto de La Arrolladora en el Zócalo?

Por si fuera poco, millones de mexicanos podrán ver este concierto aunque no hayan asistido al Zócalo, ya que toda la celebración se transmitirá a través del canal de youtube de Claudia Sheinbaum.

¿Quién más tocará en el Zócalo?

Claro, La Arrolladora se robará los reflectores este 15 de septiembre, considerando que tienen miles de millones de reproducciones y una amplia lista de éxitos en su repertorio, sin embargo, durante la celebración y el concierto gratuito también tocarán Alejandra Ávalos y el colectivo Legado Grandeza.

¿A qué hora será el grito?

La celebración del Grito de Independencia desde Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum comenzará a las 23:00 de la noche, por lo que será el acto que cerrará la fiesta en el Zócalo , en donde miles de personas se han dado cita.

Cabe destacar que la presidenta informó que iba a ser una ceremonia “muy austera”, en la que algunos de los invitados son los titulares de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, Hacienda y Crédito Público, Bienestar, Medio Ambiente, y Energía.

