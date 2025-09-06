Abandonan a recién nacida en la colonia Industrial de la GAM; bebé ingresó a traumatismo

Una recién nacida fue abandonada entre la calle Euskaro y Calzada de los Misterios en la colonia Industrial de la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), por lo cual elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) se trasladaron al punto para resguardar a la bebé.

A través de un comunicado emitido por las autoridades capitalinas, se dio a conocer que fue gracias a una denuncia emitida por un ciclista que transitaba por la zona que se pudo actuar para salvaguardar a la menor, la cual se encontraba envuelta en una chamarra color rojo y con manchas de sangre.

De inmediato solicitaron los servicios de emergencia para brindar la atención necesaria a la pequeña, en tanto, con mucho cuidado la protegieron del frío y uno de los efectivos la abrazó para brindarle calor y mitigar su llanto -se lee en el comunicado de la SSC CDMX.

Abandonan a recién nacido en Tultitlán, Estado de México; el papá del bebé ya fue identificado [VIDEO] Ayer, un bebé recién nacido fue abandonado en Tultitlán, Edomex; una cámara de seguridad grabó a un joven dejando al bebé en una bolsa de plástico.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cuál es el estado de salud de la recién nacida abandonada en la GAM?

A pesar de las acciones de las autoridades de la SSC, se dio a conocer que la recién nacida abandonada en la GAM presenta varias afectaciones de salud, pues luego de su traslado a un hospital se le diagnosticó con síndrome de dificultad respiratoria y riesgo de sepsis por parto.

Por otro lado, se informó que la menor cuenta con aproximadamente 25 semanas de gestación, por lo cual también se le diagnosticó con pretérmino, lo cual significa que no terminó de desarrollarse en el útero de la madre.

SSC CDMX analiza cámaras de vigilancia para ubicar a padres de la menor

Luego de la información compartida, las autoridades capitalinas dieron a conocer que ya se están analizando las cámaras de videovigilancia para ubicar a los padres de la menor, así como a la persona que abandonó a la recién nacida.

Casos virales de abandono de bebés en México

En los últimos años se han hecho virales varios casos de recién nacidos que son abandonados tanto en el Estado de México (Edomex) como en la misma capital, lo cual pone en alerta a las autoridades correspondientes de nuestro país.

El caso más sonado en las últimas semanas, fue el que se registró en Tultitlán, Edomex, esto luego de que Lucio y Diana “N” abandonaran a su hijo recién nacido en San Pablo de las Salinas.

¿Cuántos años de prisión son en México por abandono infantil?

Vale la pena mencionar que las penas en México por el abandono infantil van desde uno a dos años de prisión, además de que también se pueden imponer multas económicas de miles de pesos dependiendo el caso.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.