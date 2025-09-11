¡Alerta, automovilistas! Verificentros cerrados en septiembre; fechas y horarios

Septiembre es uno de los meses favoritos de los mexicanos, porque se realiza una de las celebraciones más importantes: la fiesta mexicana. Sin embargo, esta celebración puede afectar los planes de los automovilistas a quienes les corresponde verificar en este mes, pues los verificentros de la CDMX estarán cerrados.

Si estabas planeando acudir a verificar tu auto, las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) te recomiendan estar atento al calendario de verificación, pues aunque el 15 de septiembre sí habrá servicio, los verificentros de la CDMX permanecen cerrados el martes 16 de septiembre.

¿Cierran los verificentros de la CDMX el 15 de septiembre?

A través de sus redes sociales, la Sedema advirtió a los automovilistas acerca de las fechas en las que no habrá servicio por la fiesta mexicana. La duda constante de los capitalinos era si el 15 de septiembre habría servicio en los verificentros .

¡No te quedes sin verificar! Tú auto debe verificar según el color del engomado y el último dígito de tu placa.



Consulta el calendario de verificación vehicular y evita multas. Revisa fechas, agenda tu cita y mantén tu vehículo al día. pic.twitter.com/GB4TjR16Ft — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) September 11, 2025

Las autoridades medioambientales informan que el lunes 15 de septiembre, los verificentros capitalinos funcionarán de manera normal. Es decir, que abrirán en un horario de 8:00 a 20:00 horas. Por lo que puedes planear tu visita hasta unas horas antes de la fiesta mexicana. No obstante, te recomendamos considerar el tráfico que suele haber en este día.

¿Qué día estarán cerrados los verificentros de la CDMX en septiembre?

Si te toca verificar en septiembre, toma en cuenta que estos establecimientos sí estarán cerrados al menos un día en el mes. La Sedema advierte a los automovilistas que no habrá servicio el martes 16 de septiembre.

Aunque ese día los verificentros permanecerán cerrados, el servicio se reanudará enseguida el miércoles 17 de septiembre.

¿Qué días están abiertos los verificentros CDMX?

En general, los verificentros de la Ciudad de México se encuentran abiertos de lunes a sábado, en un horario de 8:00 de la mañana a las 8:00 de la noche.

Estos son los autos que deben verificar en septiembre

De acuerdo con el calendario de verificación vehicular , los autos a los que les corresponde verificar durante el mes de septiembre son los siguientes:



Amarillo - 5, 6 - Julio y Agosto

Rosa - 7, 8 - Agosto y Septiembre

Rojo - 3, 4 - Septiembre y Octubre

Verde - 1, 2 - Octubre y Noviembre

Azul - 9, 0 - Noviembre y Diciembre

El costo de la verificación vehicular en la CDMX para 2025 es de $738.00 pesos (IVA incluido), y este monto entró en vigor a partir del 1 de febrero de 2025, aplicando para todos los hologramas (00, 0, 1 y 2). ¡Que no se te pase! Solo el 16 de septiembre estarán cerrados los verificentros en la CDMX.

