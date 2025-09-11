Los animales afectados por la explosión de una pipa en Iztapalapa
La explosión de una pipa de gas en Iztapalapa fue tan grande que las llamas se extendieron en un radio de 50 metros, afectando incluso a los animales.
Actualizado el 11 septiembre 2025 20:17hrs
Publicado por: Marco Antonio Campuzano
- Al menos 8 personas murieron por la explosión de la pipa en Iztapalapa
- Más de 94 personas resultaron heridas por la explosión
- 18 vehículos fueron quemados por las llamas
- Las autoridades tardaron casi 12 horas en poder rearir la circulación en la calzada Ignacio Zaragoza