¡Colchones, refrigeradores y estufas GRATIS! Así puedes obtenerlos en la CDMX

¿Te urge cambiar de colchón? En la CDMX comenzará un programa social que tendrá el objetivo de ayudar a ciertas familias mexicanas en condiciones de vulnerabilidad con un regalo muy especial, pues se les brindarán colchones , estufas y hasta refrigeradores totalmente gratis.

Los requisitos son sencillos, únicamente tienes que contar con un comprobante de domicilio que demuestre que eres habitante de la alcaldía Xochimilco . Te contamos los detalles para que no te quedes sin tu apoyo.

¿Quienes pueden recibir colchones, refrigeradores y estufas gratis en la CDMX?

Como te comentamos, los únicos beneficiarios de este programa social serán los capitalinos que vivan en alguna de las colonias de la alcaldía Xochimilco; no obstante, esto tampoco será garantía para que recibas colchones, estufas o refrigeradores gratis, ya que estos paquetes serán sorteados y únicamente 268 familias, de una de las demarcaciones con mayor índice de pobreza de la CDMX, serán beneficiadas. Se informó también que 202 familias son encabezadas por mujeres y 66 por hombres.

Los apoyos se entregarán próximamente a través de la Dirección de Acción Social de la alcaldía y no serán al azar, sino que las autoridades de Xochimilco buscarán apoyar a las familias más necesitadas.

¿En qué consiste el programa Apoyo para familias en situación de riesgo en Xochimilco?

El programa “Apoyo a familias en situación de riesgo y vulnerabilidad”, que fue anunciado en la Gaceta Oficial de la CDMX, contará con tres tipos de paquetes para los beneficiarios, que incluirán colchón con estufa, refrigerador o materiales para la reparación de su vivienda:

Paquete 1 : 1 colchón + 1 estufa (83 familias)

: (83 familias) Paquete 2 : 1 refrigerador WINIA modelo DFR25210GND (85 familias)

: 1 refrigerador WINIA modelo DFR25210GND (85 familias) Paquete 3: 2 paquetes de 20 láminas + 6 tiras de madera (100 familias)

¿Cuáles son los requisitos para obtener colchones, refrigeradores y estufas gratis en la CDMX?

Además de ser habitante de la alcaldía Xochimilco, los beneficiarios deberán de cumplir con los siguientes requisitos:



Ser habitante de la alcaldía Xochimilco

Tener más de 18 años

Que la vivienda esté en zona de bajo o muy bajo índice de desarrollo social

Que el domicilio presente deterioro en construcción o equipamiento

No pertenecer a otro programa social

¿Cuál es el valor de los paquetes que se regalarán a las familias en Xochimilco?

En la gaceta de la CDMX, las autoridades compartieron el costo de los paquetes con los que la alcaldía Xochimilco busca mejorar las condiciones de vida de 268 familias mexicanas.



Colchón matrimonial Restonic : $4,548

: $4,548 Estufa de piso con encendido manual : $5,855

: $5,855 Refrigerador WINIA smart cooling : $11,986

: $11,986 Paquetes de láminas: $1,000 cada uno

Tiras de madera: $306 c/u

¿Cuándo entregan colchones gratis en Xochimilco?

De acuerdo con lo informado en la Gaceta de la CDMX, las autoridades de la alcaldía Xochimilco comenzarán con la repartición de estos productos que prometen beneficiar a familias mexicanas de esta demarcación con estufas, refrigeradores y colchones gratis entre los meses de septiembre y diciembre de 2025.

