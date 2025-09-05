¿Sin trabajo? Registro y requisitos del programa Seguro de Desempleo y recibir 3 mil pesos

Encontrar trabajo puede convertirse en una misión imposible, por ello, el Gobierno de la CDMX creó le programa Seguro de Desempleo para apoyar económicamente a quienes hayan perdido su trabajo de manera involuntaria.

Así que si no estás laborando actualmente y quieres recibir un apoyo mensual de 3 mil 439 pesos, el próximo 9 de septiembre se habilitará el registro.

Requisitos para recibir el Seguro de Desempleo de la CDMX

Quienes estén interesados en ser beneficiarios del programa deberán cumplir con los siguientes requisitos :



Ser residente de la CDMX

Tener entre 18 y hasta 64 años y 9 meses cumplidos

Haber laborado en un empleo formal previo a la pérdida de este en un periodo mínimo de 6 meses acumulados entre 2023 y 2024

Haber perdido el empleo formal por causa ajenas a su voluntad

No ser beneficiario de algún otro programa del Gobierno de la CDMX

Además, deberás contar con esta documentación en formato PDF, JPG o PNG:

Identificación oficial vigente con fotografía y firma

Constancia de Clave Única de Registro de Población (CURP)

Documentación para demostrar la pérdida de empleo

Carta compromiso. Carta bajo protesta de decir verdad

Es fundamental contar con tu cuenta Llave CDMX para realizar el registro.

El próximo martes 9 de septiembre podrás realizar tu registro al programa #SeguroDeDesempleo. ✍🏽



¿Cómo y cuándo hacer el registro para el Seguro de Desempleo en CDMX?

La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) informó que el registro para obtener el Seguro de Desempleo será a partir de las 00:00 y hasta las 23:59 horas del 9 de septiembre de 2025 y se tendrán que seguir los siguientes pasos:



Cumplir con los requisitos específicos

Generar tu cuenta Llave CDMX-Expediente

Realizar el registro en el siguiente enlace

Adjuntar la documentación original, legible y completa en el formato solicitado

Índice de desempleo en CDMX

De acuerdo con información de la Secretaría de Economía, en la CDMX la tasa de desempleo es de 3.43%. Mientras que la tasa de informalidad laboral alcanza los 44.7%. La población económicamente activa es 5 millones 66 mil 685 personas.

A nivel nacional la población ocupada suma 59.9 millones de personas, de las cuales el 54.9% trabaja en la informalidad laboral. Los sectores con mayor crecimiento en su población ocupada fueron transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento.

