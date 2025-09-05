¿Sin trabajo? Registro y requisitos del programa Seguro de Desempleo y recibir 3 mil pesos
En la CDMX la tasa de desempleo es de 3.43% y si no encuentras trabajo puedes recibir un apoyo por parte del gobierno, conoce los requisitos y fecha del registro.
Encontrar trabajo puede convertirse en una misión imposible, por ello, el Gobierno de la CDMX creó le programa Seguro de Desempleo para apoyar económicamente a quienes hayan perdido su trabajo de manera involuntaria.
Así que si no estás laborando actualmente y quieres recibir un apoyo mensual de 3 mil 439 pesos, el próximo 9 de septiembre se habilitará el registro.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.
Requisitos para recibir el Seguro de Desempleo de la CDMX
Quienes estén interesados en ser beneficiarios del programa deberán cumplir con los siguientes
requisitos
:
- Ser residente de la CDMX
- Tener entre 18 y hasta 64 años y 9 meses cumplidos
- Haber laborado en un empleo formal previo a la pérdida de este en un periodo mínimo de 6 meses acumulados entre 2023 y 2024
- Haber perdido el empleo formal por causa ajenas a su voluntad
- No ser beneficiario de algún otro programa del Gobierno de la CDMX
Vuelve a subir: Este sería el nuevo salario mínimo en México el próximo 2026
El Gobierno de México anunció que se espera que al término del vigente sexenio el salario mínimo equivalga a 2.5 canastas básicas; esto aumentará en 2026.
Además, deberás contar con esta documentación en formato PDF, JPG o PNG:
- Identificación oficial vigente con fotografía y firma
- Constancia de Clave Única de Registro de Población (CURP)
- Documentación para demostrar la pérdida de empleo
- Carta compromiso. Carta bajo protesta de decir verdad
Es fundamental contar con tu cuenta Llave CDMX para realizar el registro.
El próximo martes 9 de septiembre podrás realizar tu registro al programa #SeguroDeDesempleo. ✍🏽— Trabajo CDMX (@TrabajoCDMX) September 5, 2025
✅ Consulta los requisitos y el procedimiento de acceso en la convocatoria: https://t.co/tA1KYRDSkZ#CapitalDeLaTransformación #UtopíaLaboral pic.twitter.com/i4FFydTrBQ
¿Cómo y cuándo hacer el registro para el Seguro de Desempleo en CDMX?
La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) informó que el registro para obtener el
Seguro de Desempleo
será a partir de las 00:00 y hasta las 23:59 horas del 9 de septiembre de 2025 y se tendrán que seguir los siguientes pasos:
- Cumplir con los requisitos específicos
- Generar tu cuenta Llave CDMX-Expediente
- Realizar el registro en el siguiente enlace
- Adjuntar la documentación original, legible y completa en el formato solicitado
Abren registro para el Programa de Apoyo al Desempleo en Edomex que da hasta 15 mil pesos
El Gobierno del Estado de México (Edomex) acaba de abrir el registro para el programa de Apoyo al Desempleo del Bienestar y estará activo durante dos semanas.
Índice de desempleo en CDMX
De acuerdo con información de la Secretaría de Economía, en la CDMX la tasa de desempleo es de 3.43%. Mientras que la tasa de informalidad laboral alcanza los 44.7%. La población económicamente activa es 5 millones 66 mil 685 personas.
A nivel nacional la población ocupada suma 59.9 millones de personas, de las cuales el 54.9% trabaja en la informalidad laboral. Los sectores con mayor crecimiento en su población ocupada fueron transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento.
Desempleo e inflación van a la alta: Economía mexicana se desploma
adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.