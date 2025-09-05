inklusion.png Sitio accesible
Restricciones y multas por no respetar el Hoy No Circula este 5 de septiembre en CDMX y Edomex

La CAMe establece que este programa de circulación inicia desde las 5:00 y se mantiene activo hasta las 22:00 horas; multas superan los 3 mil pesos.

Hoy No Circula 5 de septiembre CDMX y Edomex
Getty Images
1 minutos de lectura.
Escrito por: Yael Toribio

El calendario del Hoy No Circula que se publica cada semana dio a conocer que este viernes 5 de septiembre los vehículos que deberán descansar en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), son aquellos que cuenten con engomado azul, terminación de placa 9 y 0 y que tengan holograma de verificación 1 y 2, así como permisos especiales.

Fue a través de las redes sociales oficiales de la la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), que se dio a conocer que este programa de movilidad aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en toda la CDMX, así como en algunos municipios conurbados del Edomex.

Multa por no respetar el Hoy No Circula

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la CDMX, las personas que hagan caso omiso al Hoy No Circula podrían hacerse acreedores a sanciones que van de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA) vigente.

Por ello en este 2025 la sanción por no respetar este programa de movilidad va de los 2 mil 262.8 hasta los 3 mil 394.2 pesos, esto dependiendo de la gravedad de la infracción cometida por los automovilistas.

Multas de tránsito en la CDMX en 2025
Autos exentos al Hoy No Circula

A pesar de que este programa se activa de lunes a sábado tanto en la CDMX como en el Edomex, es importante señalar que existen autos que quedan completamente exentos al mismo, pues la CAMe señala que los vehículos híbridos, eléctricos y aquellos con holograma 0 y 00 no tiene porqué seguir esta normativa.

Pese a ello, es importante que todos los lineamientos de emisión de gases contaminantes estén al corriente, esto para evitar la imposición de sanciones económicas y el trasladado al corralón.

Municipios del Edomex en los que aplica el programa de movilidad

Los municipios del Edomex en los que se aplica este programa de movilidad son:

  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco de Berriozábal
  • Cuautitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Chicoloapan
  • Chimalhuacán
  • Ecatepec de Morelos
  • Huixquilucan
  • Ixtapaluca
  • La Paz
  • Naucalpan de Juárez
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
  • Tecámac
  • Tlalnepantla de Baz
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco

¿Por qué no aplica el Hoy No Circula para motos?

Es importante mencionar que las motocicletas están exentas al Hoy No Circula tanto en el día a día como en la fase 1 de contingencia ambiental, pues sus emisiones no son tan considerables en comparación con los automóviles.

