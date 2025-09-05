Bloqueos y marchas provocarán cierres en calles de 6 alcaldías de CDMX
¡Por fin es viernes! Y para que no te quedes varado en el tráfico, conoce dónde habrá manifestaciones en la capital del país.
Si eres automovilista te recomendamos tomar previsiones pues de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones hoy viernes 5 de septiembre se tienen previstos 17 bloqueos en 6 alcaldías de CDMX; las avenidas más afectadas serán Paseo de la Reforma, Insurgentes y Calzada del Hueso.
Alcaldías de CDMX donde habrá más bloqueos hoy
Según información del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano ( C5 ) de la CDMX la alcaldía donde habrá más afectaciones por concentraciones sociales será Cuauhtémoc. Sin embargo también habrá movilizaciones en:
- Alcaldía Coyoacán
- Alcaldía Tlalpan
- Alcaldía Xochimilco
- Alcaldía Álvaro Obregón
- Alcaldía Iztacalco
Calles que estarán cerradas por bloqueos y marchas en CDMX
Así que para que busques alternativas viales te decimos qué calles tendrán afectaciones y a qué hora.
Durante el día habrá bloqueos en Dr. Lavista 114, colonia Doctores.
09:00 horas: Av. Paseo de la Reforma 96, colonia Tabacalera rumbo a Plaza de la Constitución (Zócalo Capitalino), colonia Centro Histórico.
10:00 horas: Donceles y Allende, colonia Centro Histórico.
11:00 horas: Digna Ochoa y Plácido 56, colonia Doctores.
12:00 horas: Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez, colonia Centro Histórico; Av. Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes Centro, colonia Tabacalera.
13:00 horas: Plaza de la Constitución 2, colonia Centro Histórico; Av. Insurgentes Sur 3000, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria; en Calz. del Hueso 729, Col. Exhacienda Coapa.
15:00 horas: Av. Juárez 20, colonia Centro; Av. Juárez 8, colonia Centro.
17:00 horas: Av. Cuauhtémoc y Cerrada Rosales, colonia San Marcos; Rómulo O’Farril y Periférico Sur, colonia Pilares Águilas.
Rodadas en CDMX hoy
También se tienen previstas rodadas en las siguientes zonas:
17:00 horas: Calz. Acoxpa 722, colonia Jardines de Villa Coapa.
20:00 horas: Calle 7 y Av. Xochimilco, Col. Agrícola Pantitlán.
20:30 horas: Domínguez y República de Brasil, colonia Centro Histórico.
21:00 horas: Gasolinera Pemex, Calz. de la Viga 44, colonia Esperanza rumbo a Coyoacán.
Vialidades de CDMX con más tráfico
La Secretaría de Movilidad ( Semovi ) reveló que las vialidades de CDMX donde hay más tráfico son:
- Circuito Bicentenario
- Viaducto Miguel Alemán
- Anillo Periférico
- Eje 8 Sur Ermita-Iztapalapa
- Eje Central
- Calzada Ignacio Zaragoza
