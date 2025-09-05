Bloqueos y marchas provocarán cierres en calles de 6 alcaldías de CDMX

Si eres automovilista te recomendamos tomar previsiones pues de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones hoy viernes 5 de septiembre se tienen previstos 17 bloqueos en 6 alcaldías de CDMX; las avenidas más afectadas serán Paseo de la Reforma, Insurgentes y Calzada del Hueso.

Alcaldías de CDMX donde habrá más bloqueos hoy

Según información del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano ( C5 ) de la CDMX la alcaldía donde habrá más afectaciones por concentraciones sociales será Cuauhtémoc. Sin embargo también habrá movilizaciones en:

Alcaldía Coyoacán

Alcaldía Tlalpan

Alcaldía Xochimilco

Alcaldía Álvaro Obregón

Alcaldía Iztacalco

Calles que estarán cerradas por bloqueos y marchas en CDMX

Así que para que busques alternativas viales te decimos qué calles tendrán afectaciones y a qué hora.

Durante el día habrá bloqueos en Dr. Lavista 114, colonia Doctores.

09:00 horas: Av. Paseo de la Reforma 96, colonia Tabacalera rumbo a Plaza de la Constitución (Zócalo Capitalino), colonia Centro Histórico.

10:00 horas: Donceles y Allende, colonia Centro Histórico.

11:00 horas: Digna Ochoa y Plácido 56, colonia Doctores.

12:00 horas: Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez, colonia Centro Histórico; Av. Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes Centro, colonia Tabacalera.

13:00 horas: Plaza de la Constitución 2, colonia Centro Histórico; Av. Insurgentes Sur 3000, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria; en Calz. del Hueso 729, Col. Exhacienda Coapa.

15:00 horas: Av. Juárez 20, colonia Centro; Av. Juárez 8, colonia Centro.

17:00 horas: Av. Cuauhtémoc y Cerrada Rosales, colonia San Marcos; Rómulo O’Farril y Periférico Sur, colonia Pilares Águilas.

Rodadas en CDMX hoy

También se tienen previstas rodadas en las siguientes zonas:

17:00 horas: Calz. Acoxpa 722, colonia Jardines de Villa Coapa.

20:00 horas: Calle 7 y Av. Xochimilco, Col. Agrícola Pantitlán.

20:30 horas: Domínguez y República de Brasil, colonia Centro Histórico.

21:00 horas: Gasolinera Pemex, Calz. de la Viga 44, colonia Esperanza rumbo a Coyoacán.

Vialidades de CDMX con más tráfico

La Secretaría de Movilidad ( Semovi ) reveló que las vialidades de CDMX donde hay más tráfico son:

Circuito Bicentenario

Viaducto Miguel Alemán

Anillo Periférico

Eje 8 Sur Ermita-Iztapalapa

Eje Central

Calzada Ignacio Zaragoza

