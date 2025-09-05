inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
Adn40
Ciudad
Nota

Líneas del Metro CDMX con aglomeraciones y retrasos de 10 minutos este viernes

Para que no llegues tarde a tu destino, conoce que estaciones del Metro y Metrobús tienen afectaciones esta mañana.

Afectaciones en el Metro CDMX este viernes
X: @janpercia
1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Itandehui Cervantes

Para que no llegues tarde a tu trabajo o escuela, te informamos que el Metro CDMX reporta aglomeraciones y retrasos en varias líneas; usuarios reportan lento avance en la línea 2, 3 y 12; además, las escaleras de la estación Polanco de la línea 7 no están funcionando.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Retrasos en la línea 2 por maniobras en zona de vías

El Sistema de Transporte Colectivo ( STC ) informó que los retrasos en la línea 2 del Metro se debieron a que un objeto metálico cayó a las vías por lo que se tuvieron que realizar maniobras para retirarlo.

Usuarios señalan que los trenes están tardando en pasar hasta 10 minutos, por lo que si planeas utilizar esta línea te recomendamos tomar previsiones o buscar alternativas.

Convocan a marcha contra el Metro CDMX
También te puede interesar:

Convocan a megamarcha contra fallas en el Metro CDMX; fecha y calles afectadas

El colectivo Mejor Movilidad convocó a la movilización tras las múltiples fallas que ha presentado el Metro CDMX en la Línea 3, 9, A, B y otras tantas.

Ciudad
Ver nota

Líneas con retrasos y aglomeraciones

En la línea B hay retrasos y aglomeraciones, mientras que en la línea 3 debido a la alta afluencia de usuarios el convoy está tardando en avanzar.

Además, en la línea 8 se implementó la dosificación de usuarios debido a la alta afluencia en la estación Constitución de 1917. Por ello, el acceso no está permitido, una vez que se libere operará de manera normal.

La línea 12 también presenta retrasos y aglomeraciones; los trenes están tardando en pasar más de 5 minutos.

Joven viaja en zona prohibida metro.jpg
También te puede interesar:

¡Con tal de llegar! Captan a joven viajando en una zona prohibida del Metro CDMX

Debido a que existe una gran cantidad de gente en el Metro CDMX, el joven que se volvió tendencia decidió arriesgar su vida para llegar a tiempo.

Es Tendencia
Ver nota

¿Cómo va el avance en el Metrobús?

El Metrobús informó que por obstrucción de carril no hay servicio en la estación Nuevo León de la línea 2 en ambos sentidos. Así que si usas esta línea toma previsiones.

En la estación Indios Verdes de la línea 1 y Tepalcates de la línea 2 hay aglomeraciones.

Evalúan daños en línea B tras choque de tráiler

Durante la madrugada de este viernes, un tráiler se impactó contra un pilar del Metro elevado entre las estaciones Oceanía y Romero Rubio de la línea B cerca de la Plaza Encuentro Oceanía. Las autoridades realizan una evaluación de daños al pilar. Personal de Obras y Seguridad Institucional del Metro y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) laboraron durante varias horas, alrededor de las 08:00 horas retiraron el vehículo.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Metro CDMX
Metrobús CDMX
Transporte público
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn40 en Google News!

Autor / Redactor

Itandehui Cervantes

itandehui.cervantes@tvazteca.com.mx