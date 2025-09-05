Líneas del Metro CDMX con aglomeraciones y retrasos de 10 minutos este viernes

Para que no llegues tarde a tu trabajo o escuela, te informamos que el Metro CDMX reporta aglomeraciones y retrasos en varias líneas; usuarios reportan lento avance en la línea 2, 3 y 12; además, las escaleras de la estación Polanco de la línea 7 no están funcionando.

Retrasos en la línea 2 por maniobras en zona de vías

El Sistema de Transporte Colectivo ( STC ) informó que los retrasos en la línea 2 del Metro se debieron a que un objeto metálico cayó a las vías por lo que se tuvieron que realizar maniobras para retirarlo.

Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 2, después de realizar maniobras para retirar un objeto metálico (paraguas) de zona de vías. Resguarda tus pertenencias al ingresar al andén y respeta la línea de seguridad. — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 5, 2025

Usuarios señalan que los trenes están tardando en pasar hasta 10 minutos, por lo que si planeas utilizar esta línea te recomendamos tomar previsiones o buscar alternativas.

Líneas con retrasos y aglomeraciones

En la línea B hay retrasos y aglomeraciones, mientras que en la línea 3 debido a la alta afluencia de usuarios el convoy está tardando en avanzar.

Además, en la línea 8 se implementó la dosificación de usuarios debido a la alta afluencia en la estación Constitución de 1917. Por ello, el acceso no está permitido, una vez que se libere operará de manera normal.

La línea 12 también presenta retrasos y aglomeraciones; los trenes están tardando en pasar más de 5 minutos.

¿Cómo va el avance en el Metrobús?

El Metrobús informó que por obstrucción de carril no hay servicio en la estación Nuevo León de la línea 2 en ambos sentidos. Así que si usas esta línea toma previsiones.

AVISO L2

Toma en cuenta, por obstrucción de carril.

Sin Servicio: Nuevo León en ambos sentidos

(Actualización 07:49).

Consulta actualización del Estado de Servicio en: https://t.co/KYPFkxMmrU

En la estación Indios Verdes de la línea 1 y Tepalcates de la línea 2 hay aglomeraciones.

Evalúan daños en línea B tras choque de tráiler

Durante la madrugada de este viernes, un tráiler se impactó contra un pilar del Metro elevado entre las estaciones Oceanía y Romero Rubio de la línea B cerca de la Plaza Encuentro Oceanía. Las autoridades realizan una evaluación de daños al pilar. Personal de Obras y Seguridad Institucional del Metro y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) laboraron durante varias horas, alrededor de las 08:00 horas retiraron el vehículo.

SEGURIDAD



Durante la madrugada de hoy, lamentablemente un tráiler se impactó contra un pilar del Metro elevado entre las estaciones Oceanía y Romero Rubio de la Línea B, en la alcaldía Venustiano Carranza, cerca de Plaza Encuentro Oceanía.

Siguen trabajos de limpieza, retiro… pic.twitter.com/ZVEPzzO3VZ — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) September 5, 2025

